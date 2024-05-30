Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме

Сам режиссер хотел снять свой фильм еще в 60-е годы, но в то время денег на съемки фильма ему никто не давал. чиновники из Госкино были против того, чтобы Говорухин снимал экранизацию западной книги.

В итоге, лишь спустя примерно 20 лет Говорухину выделили деньги на съемки фильма, так как отношение к западному творчеству в 80-е годы было уже гораздо мягче.

2. Удивительно, но Говорухин даже не собирался проводить никаких кинопроб, так как он прекрасно знал, какого актера он хочет видеть в роли того или иного персонажа.