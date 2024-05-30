Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме

Фильм "Десять негритят", снятый по одноименному детективному роману Агаты Кристи, произвел на меня огромное впечатление в юном возрасте.
1. Ни для кого не секрет, что фильм "Десять негритят" является экранизацией одноименного романа Агаты Кристи, который вышел еще в далеком 1939 году. И как признавался сам режиссер Станислав Говорухин, ему не нравилось творчество английской писательницы, но от книги "10 негритят" он был в полнейшем восторге.
Сам режиссер хотел снять свой фильм еще в 60-е годы, но в то время денег на съемки фильма ему никто не давал. чиновники из Госкино были против того, чтобы Говорухин снимал экранизацию западной книги.
В итоге, лишь спустя примерно 20 лет Говорухину выделили деньги на съемки фильма, так как отношение к западному творчеству в 80-е годы было уже гораздо мягче.
2. Удивительно, но Говорухин даже не собирался проводить никаких кинопроб, так как он прекрасно знал, какого актера он хочет видеть в роли того или иного персонажа.
3. На роль Филиппа Ломбарда Станислав Говорухин пригласил Александра Кайдановского, причем зная о его непростом характере. Но сам Кайданоский изначально хотел отказаться от этой роли, так как он не хотел играть трусливого человека, ведь до этого он появлялся в совершенно других образах.
Вот только из-за некоторых финансовых трудностей, которые у него были на тот момент, он все же согласился на эту роль. Но в процессе съемок актер поменял свое мнение, и он еще не раз рассказывал, как ему понравилось сниматься у Говорухина.
4. А вот на роль Веры Клейсорн (по книге ее звали Вера Клейторн) Говорухин вначале хотел пригласить Веру Глаголеву, но в итоге он решил, что вряд ли Глаголева сможет примерить на себя образ англичанки. Поэтому он решил пригласить на эту роль актрису Татьяну Друбич.
Вот только проблема состояла в том, что в это же самое время Друбич снималась в фильме Сергея Соловьева "Асса", поэтому режиссеру пришлсоь просить коллегу отпустить актрису на съемки "10 негритят".
Ходят слухи, что Сергей Соловьев согласился отпустить актрису на съемки, но при условии, что за это Говорухин снимается в его фильме. Не знаю. правда это или нет, но именно Говорухин сыграл роль криминального авторитета Андрея Крымова в фильме "Асса".
5. На роль мисс Брент режиссер изначально пригласил актрису Ирину Терещенко, но прямо перед самым началом съемок Говорухин вдруг резко передумал и отдал эту роль актрисе Людмиле Максаковой.
Тем не менее, с Ириной Терещенко он прощаться не собирался. Говорухин предложил сыграть ей роль горничной - Этель Роджерс, на что актриса дала свое согласие, хотя и была сильно расстроена. Но она успокаивала себя тем, что ей предстоит сниматься у известного режиссера.
6. На роль Энтони Марстона, который первым выбыл из "игры", Говорухин пригласил Александра Абдулова, с которым он уже ранее работал в фильме "Место встречи изменить нельзя". В начале актер обрадовался, но потом даже немного расстроился, так как прочитав концовку сценария он узнал, что его персонаж погибает самым первым.
А вообще, у Абдулова была привычка читать только начало и конец той части сценария, которая касалась бы его персонажа (то есть, только появление и смерть). И когда съемки эпизодов с участием его персонажа были закончены, актеру стало интересно, кто же является убийцей. Но вместо того, чтобы дать Абдулову внятный ответ, члены съемочной группы давали ложные сведения.
7. В роли судьи Лоуренса Уоргрейва Говорухин видел исключительно Владимира Зельдина. Он предполагал, что Зельдин будет последним человеком, на кого можно подумать ,что убийцей является именно он.
Когда сам Зельдин получил данное предложение, он охотно согласился сыграть убийцу, так как за свою карьеру он еще ни разу не играл подобного рода персонажей.
Проблема была лишь в том, что Зельдин разрывался между съемками и репетициями, так как он был очень востребованным актером. Поэтому на съемки он прилетал буквально на пару дней, после чего улетал домой, а затем прилетал снова на пару дней и возвращался обратно. И так на протяжении всего съемочного процесса.
Из-за такой чехарды Зельдин даже не мог нормально выучить сценарий, поэтому у него то и дело возникали проблемы с текстом во время съемок, что злило режиссера.
8. На роль генерала МакАрутра Говорухин пригласил Михаила Глузского, который оказался той еще врединой. Если Говорухин разрешал актерам импровизировать, то сам Глузский был против такой импровизации, так как он хотел играть четко по сценарию, а вольности актеров лишь затягивали съемочный процесс.
9. Актеры, снимавшиеся в фильме, были очень востребованными на тот момент. Из-за съемок в фильмах и постоянных репетиций в театре было сложно собрать всех 10 актеров вместе. Благо, режиссеру удалось "вырвать" всех актеров буквально на пару дней ,чтобы отснять самую первую сцену и сцену обеда в начале фильма.
10. Изначально планировалось, что после смерти Этель Роджерс, ее будут выносить на металлическом листе, чтобы было удобнее. Но из-за того, что этот самый лист выдавал себя, его решили убрать, из-за чего съемка данной сцены давалась актрисе довольно тяжело. Более того, часы на руке Александра Кайдановского так сильно впивались актрисе в голову, что она испытывала сильную боль. Но тем не менее, она не продолжала выходить из образа (покойницы), несмотря на эту самую боль.
11. Людмила Максакова, сыгравшая мисс Эмили Брент, вела себя на съемках сдержано и холодно по отношению к другим актерам. Более того, она практически ни с кем не общалась во время съемок.
Но когда съемки были завершены, актрису словно подменили. Счастливая и довольная Максакова пришла подарила всем своим коллегам подарки и с улыбкой говорила о том, как она была рада с ними работать. Как оказалось, актриса специально вела себя сдержано и отстраненно, чтобы лучше вжиться в образ своей героини.
12. Из-за съемок в фильме "Асса" Говорухин не смог присутствовать в один из съемочных дней "10 негритят". И так как времени толком не было, ведь все актеры были занятые, и собрать их вместе вряд ли получится, Людмила Максакова решила проявить инициативу и сама села в режиссерское кресло и командовала съемочным процессом.
Сама Максакова предполагала, что Говорухину может не понравится отснятый материал, но в итоге режиссеру он понравился и он все оставил как есть.
13. В фильме участвовал и еще один актер, которого мы не видели в кадре. Да-да, тот самый голос с пластинки принадлежит Игорю Ясуловичу. Вообще, Игорь Ясулович обладает очень интересным голосом, поэтому помимо работы в кино его часто привлекали к озвучке фильмов и мультфильмов. Даже Арамиса в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" озвучил именно Игорь Ясулович.
14. Когда речь зашла о местах съемок фильма, директор картины с помощниками решили объехать все западное побережье СССР, чтобы найти наиболее подходящее место для съемок. В итоге фильмы было решено снимать в Крыму.
Саму же декорацию особняка построили на самом краю Аврориной скалы, что на южном береге Крыма. Для создания этой декорации были привлечены специалисты из ялтинской киностудии, которым приходилось возводить здание с помощью альпинистского снаряжения, ибо по другому построить декорацию на краю скалы было просто невозможно.
Сам же особняк был сделан из обычной фанеры, которая то и дело отлетала из-за жуткого шторма и ветра. Поэтому каждый день приходилось латать эту декорацию.
Что касается съемок внутри особняка, то проходили они конечно же не в этой фанерной декорации, а в павильонах одесской киностудии. А вот роль террасы сыграло знаменитое Ласточкино гнездо.
15. В сцене, когда некий человек в перчатках расставляет фарфоровых негритят на зеркальном подносе, сыграл сам режиссер Станислав Говорухин. Если сильно приглядеться, то даже можно увидеть часть его лица.
16. Кошмарный сон Ломбарда про ожившего туземца снимали под Одессой. Каскадер Владимир Жариков лежал под водой на специальном приспособлении типа катапульты, которое срабатывало в нужный момент, поднимая актера из воды. Для съемки данной сцены Жарикову не раз приходилось задерживать дыхание на довольно длительное время.
17. Сцену с трупом дворецкого мистера Роджерса снимали возле Воронцовского дворца. Изначально планировалось, что в данном фильме практически не будет крови, но для этой сцены Говорухин решил сделать исключение, как и для сцены смерти героя Абдулова..
Перед началом съемок актера Алексея Золотницкого облили искусственной кровью и попросили немного полежать, чтобы жидкость пропиталась и выглядела более естественно.
Но самое интересное, что именно в этот момент к Воронцовскому дворцу подошла группа туристов. Увидев мертвого человека, туристы пришли в ужас, но когда актер открыл глаза и повернулся к ним, те просто заорали от страха и бросились в рассыпную.
18. Алексей Жарков очень боялся, что часы с медведем, которые по сюжету должны упасть на голову его персонажа, сильно травмируют его или вообще убьют. И несмотря на то, что художник, создавший данную фигурку, заверили актера в том, что фигурка очень легкая и не причинит ему вреда, Жарков все равно решил подстраховаться и подложил себе в шляпу что-то мягкое, дабы обезопасить себя.
19. Во время съемок сцены смерти доктора Армстронга, в воду падал специально подготовленный манекен. А когда речь зашла о том, чтобы Анатолий Ромашин лично сыграл труп своего персонажа, то тот отказался, посчитав это плохой приметой. Поэтому роль трупа играл каскадер.
Правда, и каскадеру пришлось нелегко. Из-за сильных волн каскадера то и дело било о камни, из-за чего тот сильно травмировался.
Сам же Ромашин был очень суеверным человеком, и он точно знал, что не умрет от старости в теплой постели, а именно погибнет при странных обстоятельствах. Так и случилось. Актер погиб из-за упавшей на него сосны, которую пытался срубить у себя на даче.
20. Татьяна Друбич могла погибнуть на съемках фильма, но ее спасла ее же малолетняя дочь, которая присутствовала на съемках. Дело в том, что во время съемок одной из сцен на Татьяну нацепили ремни, похожие на ремни парашюта, после чего члены съемочной группы отвлеклись от актрисы.
В этот самый момент под тяжестью тела ремни стали сильно затягиваться, из-за чего Друбич и в самом деле начала задыхаться. Увидев, что маме плохо, ее маленькая дочь тут же закричала, чем привлекла внимание членов съемочной группы, которые тут же бросились спасать актрису.
21. Съемки сцены убийства Ломбарда снимались в декабре и на улице стояла жутках холодрыга. В результате Татьяна Друбич и Александр Кайдановский так сильно продрогли, что их пришлось отпаивать отечественным 40-градусным алкогольным напитком.
22. Татьяна Друбич не успевала сняться в финальной сцене, поэтому в финальном кадре мы видим не ноги актрисы, а ноги гримера Нины Авериной.
23. Говорухин специально создавал интригу, чтобы никто в принципе не смог догадаться, кто является убийцей. Правда, все же один прокол он совершил. Когда Говорухин попросил Золотницкого, сыгравшего мистера Роджерса, заплакать в кадре, стало ясно, что его персонаж точно не является убийцей.
24. После выхода фильма в 1987 году, чиновники были не очень им довольны, так как решили, что самосуду не место среди советского общества. Но зато зрители, посмотревшие фильм, остались в полном восторге. Многие зрители ходили в кино даже по 2-3 раза.
25. Многие связывали уход из жизни актеров (Абдулова, Ромашина и Кайдановского) в довольно молодом возрасте с проклятьем фильма "10 негритят". Но конечно же все это чушь. Взять хотя бы того же Владимира Зельдина, который умер 8 лет назад в возрасте 101 года в трезвом уме, до конца сохраняя свою активность. Да и Людмила Максакова до сих пор жива и продолжает сниматься в кино и сериалах, несмотря на свой почтенный возраст (83 года).
Источник:
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