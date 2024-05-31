В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём

А возле железной дороги начался пожар.
Сегодня случилась авария на Забайкальской железной дороге: на перегоне Селеткан - Ледяная с рельсов сошли 29 вагонов с углём.
Повреждено 2 опоры и оборваны провода контактной сети. Естественно, пострадали и вагоны. После аварии на землю высыпался уголь и занялся огонь. Ущерб от инцидента пока устанавливается, среди сотрудников РЖД жертв нет.
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Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
Из-за аварии, движение по Транссибу приостановлено. Известно о задержке, как минимум, 2 пассажирских поездов.
О причинах инцидента пока не сообщают. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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