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В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём

Автор:
31 мая 2024 14:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Амурская область   Видео   авария   вагоны   железная дорога   пожар   состав   транссиб   уголь   
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А возле железной дороги начался пожар.

Сегодня случилась авария на Забайкальской железной дороге: на перегоне Селеткан - Ледяная с рельсов сошли 29 вагонов с углём.

Повреждено 2 опоры и оборваны провода контактной сети. Естественно, пострадали и вагоны. После аварии на землю высыпался уголь и занялся огонь. Ущерб от инцидента пока устанавливается, среди сотрудников РЖД жертв нет.

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Из-за аварии, движение по Транссибу приостановлено. Известно о задержке, как минимум, 2 пассажирских поездов.

О причинах инцидента пока не сообщают. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Метки: Амурская область   Видео   авария   вагоны   железная дорога   пожар   состав   транссиб   уголь   
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Purple_Bear 13 минут назад
Машинист дал угла
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August
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