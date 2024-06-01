"Бьёт - значит, любит?": в РПЦ назвали проблему семейного насилия "надуманной"

Иерей Фёдор Лукьянов считает, что все попытки возврата к теме семейного насилия родом с Запада, с которым нам не пути.
Федеральная программа по борьбе с домашним насилием вредна и недальновидна. Так считают в РПЦ. Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о грядущей доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Законодателями он вынесен на общественное обсуждение, но нуждается в дополнении и изменении.
Между тем в РПЦ уверены, что само понятие "семейно-бытовое насилие" пришло к нам с Запада, и любое вторжение в семью извне несет в себе очень большие негативные последствия. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей.
Иерей считает, что проблема надуманна, а вся эта шумиха вокруг якобы существующего семейного насилия лоббируется Западом в целом и феминистками - в частности. По мнению священнослужителя, только 10% случаев бытового насилия происходят в семье, а большая часть связана с алкоголизмом и наркоманией, с которыми нужно вести борьбу в первую очередь.
Патриарх Кирилл еще несколько лет назад говорил, что семейное насилие было бы невозможным, если бы люди чтили Бога. Тогда и законопроекты не понадобились бы.
"Кто-то выступает в поддержку законопроектов в той форме, в которой они опубликованы, кто-то требует внести в них изменения. Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, – было бы в наших семьях насилие? Да никогда!" - поясняет глава РПЦ.
Тогда Патриарх призвал священнослужителей больше общаться со своей паствой и «которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон».
"Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы", –напутствовал глава РПЦ.
Но либо работа велась некачественно, либо всё-таки без закона удержать в узде домашнего насильника невозможно, однако за время пандемии около 70% убитых в РФ женщин были жертвами домашнего насилия. В те годы действовали жесткие рамки посещения общественных мест, многие месяцами находились на карантине дома, работая удалённо и круглосуточно находились в семье.
Видимо, это испытание для некоторых стало неподъемным - за два года 2021 и 2022 в РФ погибли 2680 женщин, 70% из них - от домашних тиранов. Эти данные были получены из открытых источников - в частности, из приговоров, размещённых в открытом доступе на ГАС "Правосудие" и сайте Мосгорсуда. При этом количестве преступлений домашнего насилия однозначно больше, т.к. основная часть преступлений не заканчивается убийством - и такие дела проходят как уголовные дела за «умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 115 УК, наказание - штраф 40 тыс. рублей или арест на 4 месяца), «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 116.1 УК, наказывается в том числе арестом до полугода). Также в массе случаев до уголовного дела не доходит, ограничиваясь административной статьёй, по которой предусматривается наказание в виде штрафа или обязательных работ.
В РПЦ считают, что все эти законопроекты, будучи одобренными и принятыми, откроют лазейку в российскую семью. От насилия они не защитят, зато дадут возможность вмешиваться в семейные отношения. А они - штука тонкая.
Только как же быть с покалеченными или убитыми в семье женщинами и мужчинами? Или бьёт - значит, любит?
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