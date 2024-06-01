"Бьёт - значит, любит?": в РПЦ назвали проблему семейного насилия "надуманной"

Федеральная программа по борьбе с домашним насилием вредна и недальновидна. Так считают в РПЦ. Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о грядущей доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Законодателями он вынесен на общественное обсуждение, но нуждается в дополнении и изменении.

Между тем в РПЦ уверены, что само понятие "семейно-бытовое насилие" пришло к нам с Запада, и любое вторжение в семью извне несет в себе очень большие негативные последствия. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей.

Иерей считает, что проблема надуманна, а вся эта шумиха вокруг якобы существующего семейного насилия лоббируется Западом в целом и феминистками - в частности. По мнению священнослужителя, только 10% случаев бытового насилия происходят в семье, а большая часть связана с алкоголизмом и наркоманией, с которыми нужно вести борьбу в первую очередь.