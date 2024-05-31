В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом потребовал доказать, что девочка действительно ребёнок

Перепугавшиеся девочки пожаловались родителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Позднее выяснилось, что мужчина нанял адвоката. Судя по всему, в своих действиях он не увидел ничего странного. Теперь он требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а её физическое развитие соответствует возрасту. Защита уверяет, что в шлепке нет ничего ужасного и его нельзя рассматривать как домогательства. Ситуацию взяло на контроль УМВД России по городу Новороссийску.

В Управлении МВД России по городу Новороссийску данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины дана правовая оценка, сообщили в ведомстве.