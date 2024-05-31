В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом потребовал доказать, что девочка действительно ребёнок

Педофил обратился к адвокатам, которые требуют провести экспертизу и доказать, что девочка выглядит на 11 лет.
В Новороссийские произошёл вопиющий случай. Две сестры 16 и 11 лет ехали в лифте домой. Вместе с ними в лифте ехал мужчина, который ехал на этаж выше. Сначала мужчина делал девочкам неоднозначные комплименты и спрашивал: "Чё стоите, кого ждёте, красотки?". Когда девочки стали выходить, извращенец умышленно шлёпнул по попе младшую сестру. Та попыталась увернуться от неприятного жеста. После этого мужчина вышел с девочками из лифта и преследовал их до двери.
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Перепугавшиеся девочки пожаловались родителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Позднее выяснилось, что мужчина нанял адвоката. Судя по всему, в своих действиях он не увидел ничего странного. Теперь он требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а её физическое развитие соответствует возрасту. Защита уверяет, что в шлепке нет ничего ужасного и его нельзя рассматривать как домогательства. Ситуацию взяло на контроль УМВД России по городу Новороссийску.
В Управлении МВД России по городу Новороссийску данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины дана правовая оценка, сообщили в ведомстве.
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А впрочем, педофила могут и в тюрьме того....
А по сабжу: Урода надо сажать. Так как по словам упыря "девочка не выглядит на 11 лет" подоплека шлепка-сексуальная. А если ребенок выглядит, как ЗАВЕДОМО не достигший совершеннолетнего возраста- явная педофилия
У самого две дочери.
И, думается мне, что руки у него лишние рудименты
А советы такие своей мамаше давай.
Вот там точно не промахнешься
Получит и судимость минимум и деньги потеряет.
Ввиду отсутствия.