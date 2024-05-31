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В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом потребовал доказать, что девочка действительно ребёнок

В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом потребовал доказать, что девочка действительно ребёнок

Автор:
31 мая 2024 18:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   жить в россии   извращенец   интересное   лифт   приставания   уголовное дело   фото   
1995
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Педофил обратился к адвокатам, которые требуют провести экспертизу и доказать, что девочка выглядит на 11 лет.

В Новороссийские произошёл вопиющий случай. Две сестры 16 и 11 лет ехали в лифте домой. Вместе с ними в лифте ехал мужчина, который ехал на этаж выше. Сначала мужчина делал девочкам неоднозначные комплименты и спрашивал: "Чё стоите, кого ждёте, красотки?". Когда девочки стали выходить, извращенец умышленно шлёпнул по попе младшую сестру. Та попыталась увернуться от неприятного жеста. После этого мужчина вышел с девочками из лифта и преследовал их до двери.

Перепугавшиеся девочки пожаловались родителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Позднее выяснилось, что мужчина нанял адвоката. Судя по всему, в своих действиях он не увидел ничего странного. Теперь он требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а её физическое развитие соответствует возрасту. Защита уверяет, что в шлепке нет ничего ужасного и его нельзя рассматривать как домогательства. Ситуацию взяло на контроль УМВД России по городу Новороссийску.

В Управлении МВД России по городу Новороссийску данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины дана правовая оценка, сообщили в ведомстве.


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Метки: Видео   дети   жить в россии   извращенец   интересное   лифт   приставания   уголовное дело   фото   
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27  комментариев
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15k
Владимир Час назад
Даже если ей было бы 40 это не даёт право шлепать по заднице! Мерзота!
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136
FullPolarFox 15 минут назад
А можно ему в табло троечку проведет боксер, который не выглядит боксером? Без перчаток, чтоб наглухо.
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12k
Алексей 17 минут назад
Пьяное быдло...
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7k
мемфрид 18 минут назад
Отрубить клешню и пусть гуляет
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11k
Клёст 20 минут назад
Подонок!
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17k
Alex Полчаса назад
Зарядили бы уроду коленкой в пах, чтобы пару недель про секс вообще не думал.
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
отшлепать шутника по заднице нагайкой
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7k
livaneth Полчаса назад
Если ему предложат на выбор 6 лет в тюрьме либо 6 месяцев в зоне СВО, я ему не советую выбирать фронт. Могут и свои пришлепнуть.
А впрочем, педофила могут и в тюрьме того....
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6k
Руслан Полчаса назад
В кровавую кашу е@ло бы ему разбить и на бутылку посадить. Тупое пьяное чмо.
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597
Дмитрий К. 36 минут назад
Даже если бухой, это его не оправдывает. Нормальному в любом состоянии в голову не придёт так себя вести, тем более – с явно несовершеннолетней! Надеюсь, получит по заслугам, и адвокаты не помогут
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63k
Андрей 38 минут назад
Ну ОК. Пусть ей 30 лет. Получить звездюлей от мужа было бы легче? Ну я имею ввиду шлёпнуть ему с ноги по еб..лу.
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15k
Ничоси Час назад
Вот тварь беложопая! Выслать накуй куда нибудь!..
А по сабжу: Урода надо сажать. Так как по словам упыря "девочка не выглядит на 11 лет" подоплека шлепка-сексуальная. А если ребенок выглядит, как ЗАВЕДОМО не достигший совершеннолетнего возраста- явная педофилия
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19k
GROMOZEKA Час назад
Даже не стал видео смотреть, мерзко.
У самого две дочери.
И, думается мне, что руки у него лишние рудименты
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41k
albedo Час назад
Вот же дебил.
Получит и судимость минимум и деньги потеряет.
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150k
parallax 2 часа назад
Странно, что шлёпнул младшую, а не 16-и летнюю сестру. Со старшей может быть и вопросов бы не возникло.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5079 постов (4864 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357840



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