Рыбак продемонстрировал одну из самых опасных в мире рыб

Большая тигровая рыба, или тигровая рыба-голиаф способна впечатлить своим устрашающим внешним видом. Своими зубами этот африканский хищник может нанести очень серьезные раны не только животным, но и человеку.
Рыбалка для многих — прекрасный способ провести время на природе в компании друзей или в одиночестве. Однако для этого нужно быть уверенным в своем мастерстве, а в некоторых случаях даже в безопасности обстановки.
Например, мужчина из этого видео смог поймать одну из самых опасных рыб в мире — обыкновенную тигровую рыбу. Мало того, что у нее довольно внушительный размер, она еще и очень агрессивна. Единственные, кого тигровая рыба боится в этих водах — это нильские крокодилы. С таким уловом спокойно точно не порыбачишь.
Источник:
- Добытчик: хитрый кот ограбил рыбака
- Впечатляющий улов рыбака
- Крокодилу приглянулся улов рыбака
- Попытка покормить голодного ужа рыбой
- Рыба сбежала от хвастливого рыбака