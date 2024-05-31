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Рыбак продемонстрировал одну из самых опасных в мире рыб

Рыбак продемонстрировал одну из самых опасных в мире рыб

Автор:
31 мая 2024 15:16
Сообщество : Животные
Метки: Рыбак   животные   зубы   рыба   рыбалка   тигровая рыба   
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Большая тигровая рыба, или тигровая рыба-голиаф способна впечатлить своим устрашающим внешним видом. Своими зубами этот африканский хищник может нанести очень серьезные раны не только животным, но и человеку.

Рыбалка для многих — прекрасный способ провести время на природе в компании друзей или в одиночестве. Однако для этого нужно быть уверенным в своем мастерстве, а в некоторых случаях даже в безопасности обстановки.

Например, мужчина из этого видео смог поймать одну из самых опасных рыб в мире — обыкновенную тигровую рыбу. Мало того, что у нее довольно внушительный размер, она еще и очень агрессивна. Единственные, кого тигровая рыба боится в этих водах — это нильские крокодилы. С таким уловом спокойно точно не порыбачишь.

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Метки: Рыбак   животные   зубы   рыба   рыбалка   тигровая рыба   
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9  комментариев
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31k
Serg2001 2 часа назад
Щука то укусит - мало не покажется... А тут такое!... Хорошо у нас безопасно! Даже гадюка и та больше проблемная чем опасная.
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630
Хаба88 22 минуты назад
Картинка-фальшивка.
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60k
zloykoyot 48 минут назад
Нихера себе селёдка. Хорошо что у нас такие не водятся.
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DuckTales Час назад
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35k
Ego sum qui sum Час назад
вкусная?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3997 постов (3991 в горячем)

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