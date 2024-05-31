Рыбак продемонстрировал одну из самых опасных в мире рыб

Рыбалка для многих — прекрасный способ провести время на природе в компании друзей или в одиночестве. Однако для этого нужно быть уверенным в своем мастерстве, а в некоторых случаях даже в безопасности обстановки.

Например, мужчина из этого видео смог поймать одну из самых опасных рыб в мире — обыкновенную тигровую рыбу. Мало того, что у нее довольно внушительный размер, она еще и очень агрессивна. Единственные, кого тигровая рыба боится в этих водах — это нильские крокодилы. С таким уловом спокойно точно не порыбачишь.