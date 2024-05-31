FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13039 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron

Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron

Автор:
31 мая 2024 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   купе   машина   
1056
4
Bugatti близится к полному завершению производства гиперкаров из семейства Chiron: тираж базовых моделей уже полностью исчерпан, но сборка отдельных производных ещё продолжается. Одним из последних Chiron Super Sport, к примеру, стало купе с уникальным цветом кузова и ярко-оранжевым салоном.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   купе   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Ego sum qui sum Час назад
тема богажника и количества влезающих в него мешков картошки опять не раскрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
vasilykopkov 21 минуту назад
Чёт в Москве их не вижу совсем.
Видно так себе машина, раз плохо покупают :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1332 поста (1325 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32575



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
Набирающие популярность в сообществах
Сирота при живых родителях
Сирота при живых родителях
Государственные закупки в истории СССР
Государственные закупки в истории СССР
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#авто аварии#история#дети#факты#фильм#новости#собака
#в мире#автомир#ДТП#интересно#Автовсячина#интересное#позитив#США#Еда#кот
#машина#животные#аварии#Прикол#инцидент#Юмор#нападение#убийство#полиция#кино
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет Bugatti чествует дочь основателя компании эксклюзивными моделями Chiron, Chiron Sport Bugatti чествует дочь основателя компании эксклюзивными моделями Chiron, Chiron Sport Во сколько обходится обслуживание и ремонт гиперкара Bugatti Chiron Во сколько обходится обслуживание и ремонт гиперкара Bugatti Chiron Ультраредкий Bugatti Chiron Pur Sport не отдали покупателю, предложившему 4,4 миллиона долларов Ультраредкий Bugatti Chiron Pur Sport не отдали покупателю, предложившему 4,4 миллиона долларов Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки

На что жалуетесь?

Вернуться