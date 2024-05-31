Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron

Снаружи Chiron Super Sport окрашен в специально разработанный для этого экземпляра оттенок, названный Vert Jade. Он сочетается с чёрным декором кузова: среди прочего затемнённой выполнена решётка радиатора, получившая оригинальные вертикальные ламели.



Салон отделан сочетанием кожи цвета Tangerine, полированного алюминия и карбона. Если кожа на креслах традиционно прошита, то вставки на дверных картах выполнены методом плетения из тонких кожаных полосок. Кроме того, интерьер украшен вышивкой, изображающей стоящего на задних ногах слона — это отсылка к известной скульптуре Рембрандта Бугатти, образ которой компания время от времени использует в оформлении своих автомобилей и аксессуаров.



В силовую установку изменений не вносилось. Chiron Super Sport комплектуется восьмилитровым W16, развивающим 1600 л.с. и 1600 Нм, а его максимальная скорость принудительно ограничена отметкой 380 км/ч. При этом в 2019 году Bugatti на тестовом полигоне Volkswagen смогла разогнать прототип с аналогичным мотором до 490,484 км/ч — этот результат можно считать рекордом максимальной скорости среди серийных машин.