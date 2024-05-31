Для фиксации нарушений ПДД самокатчиками будут установлены новые видеокамеры

Программно-аппаратный комплекс, который предполагает спроектировать Минтранс, официально предназначен для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ. Как и в случае с автомобилями, он должен будет фиксировать нарушения в автоматическом режиме. В Минтрансе рассчитывают со временем на базе нового комплекса создать целую систему надзора за эксплуатацией СИМ в городских условиях.



В рамках проекта будет также разработан учётный номер с меткой, которая позволит распознавать его дистанционно.



В качестве обоснования необходимости создания отдельной системы ведомство приводит статистику по резкому росту как числа пользователей СИМ, так и совершаемых поездок. Если, к примеру, в 2018 году в Москве сервисами кикшеринга пользовались 30 тысяч человек, то в 2021-м — уже около миллиона, а число поездок выросло со 170 тысяч до 8 миллионов.



Создание системы автоматической фиксации нарушений, по всей видимости, увязано с грядущим введением крупных штрафов для нарушителей. Они составят до 30 тысяч рублей, но законопроекту о поправках в КоАП ещё предстоит пройти через Госдуму. Уже озвучены и новые предложения об обязательной регистрации самокатов и других СИМ в федеральном реестре.