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Для фиксации нарушений ПДД самокатчиками будут установлены новые видеокамеры

Для фиксации нарушений ПДД самокатчиками будут установлены новые видеокамеры

Автор:
31 мая 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   камера   машина   штраф   электросамокат   
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Российский Минтранс разработает комплексы автоматической фиксации нарушений, которые допускают пользователи СИМ. Это следует из опубликованной конкурсной заявки на разработку. Помимо комплексов, Минтранс планирует создать для электросамокатов и других СИМ специализированный регистрационный номер.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   камера   машина   штраф   электросамокат   
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10  комментариев
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5k
Максим Макашев 23 минуты назад
ответной мерой , ИМХО, станет "рынок" по продаже "левых аккаунтов", по аналогии с каршерингом
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15k
кот базилий 5 минут назад
Да хватить уже фуфло постить (заботу о безопасностти проявлять)))
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19k
Роберт Шекли 14 минут назад
Для фиксации нарушений ПДД самокатчиками будут установлены новые видеокамеры
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2k
Pinhead 20 минут назад
У нас в Ростове каршеринг самокатов поднял штрафы. За езду вдвоем, до 18 и нарушение ппд, в целом до 100 000р
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15k
..: Атеист :.. 24 минуты назад
Надо камеры, стреляющие дротиками))Нарушает - на! успокоительного в пятую точку)) ну и, само собой, штраф.
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Добрый Бабайка
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