Для фиксации нарушений ПДД самокатчиками будут установлены новые видеокамеры

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Российский Минтранс разработает комплексы автоматической фиксации нарушений, которые допускают пользователи СИМ. Это следует из опубликованной конкурсной заявки на разработку. Помимо комплексов, Минтранс планирует создать для электросамокатов и других СИМ специализированный регистрационный номер.
Программно-аппаратный комплекс, который предполагает спроектировать Минтранс, официально предназначен для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании СИМ. Как и в случае с автомобилями, он должен будет фиксировать нарушения в автоматическом режиме. В Минтрансе рассчитывают со временем на базе нового комплекса создать целую систему надзора за эксплуатацией СИМ в городских условиях.
В рамках проекта будет также разработан учётный номер с меткой, которая позволит распознавать его дистанционно.
В качестве обоснования необходимости создания отдельной системы ведомство приводит статистику по резкому росту как числа пользователей СИМ, так и совершаемых поездок. Если, к примеру, в 2018 году в Москве сервисами кикшеринга пользовались 30 тысяч человек, то в 2021-м — уже около миллиона, а число поездок выросло со 170 тысяч до 8 миллионов.
Создание системы автоматической фиксации нарушений, по всей видимости, увязано с грядущим введением крупных штрафов для нарушителей. Они составят до 30 тысяч рублей, но законопроекту о поправках в КоАП ещё предстоит пройти через Госдуму. Уже озвучены и новые предложения об обязательной регистрации самокатов и других СИМ в федеральном реестре.
В рамках проекта будет также разработан учётный номер с меткой, которая позволит распознавать его дистанционно.
В качестве обоснования необходимости создания отдельной системы ведомство приводит статистику по резкому росту как числа пользователей СИМ, так и совершаемых поездок. Если, к примеру, в 2018 году в Москве сервисами кикшеринга пользовались 30 тысяч человек, то в 2021-м — уже около миллиона, а число поездок выросло со 170 тысяч до 8 миллионов.
Создание системы автоматической фиксации нарушений, по всей видимости, увязано с грядущим введением крупных штрафов для нарушителей. Они составят до 30 тысяч рублей, но законопроекту о поправках в КоАП ещё предстоит пройти через Госдуму. Уже озвучены и новые предложения об обязательной регистрации самокатов и других СИМ в федеральном реестре.
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