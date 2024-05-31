Предсказуемый бой мужчины и двух девушек

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В Румынии мужчина вышел в октагон против двух девушек. Зрители остались довольны увиденным.
Масса решает
Румыны знают толк в извра... зрелищности!
Более полная версия боя с другого ракурса.
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Тут кровать нужна.
Хотя, может я и ошибаюсь. Может это представитель очень редкой школы "пъяный боров"...
Довольно странный "бой"
- Я идентифицирую себя как языческого воина! Так пусть Бога Солнца осветит этот справедливый суд. Пусть честный поединок решит должОн я платить или они меркантильные фучки!
:D