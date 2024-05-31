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Предсказуемый бой мужчины и двух девушек

Предсказуемый бой мужчины и двух девушек

Автор:
31 мая 2024 08:23
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Румыния   бой   необычно   октагон   поединок   шоу   
1517
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В Румынии мужчина вышел в октагон против двух девушек. Зрители остались довольны увиденным.

Масса решает

Румыны знают толк в извра... зрелищности!

Более полная версия боя с другого ракурса.

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Метки: Видео   Румыния   бой   необычно   октагон   поединок   шоу   
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15  комментариев
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961
Дмитрий 39 минут назад
Эт тока в кинах, 45 килограммовые тетеньки урабатываю 120 килограммовых мужиков.
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1k
MrAnderson Минуту назад
ну тут без него никуда ))
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458
Dupych 6 минут назад
Не на том ринге он с ними борется.
Тут кровать нужна.
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37k
Fat Lynx 7 минут назад
При такой разнице в весе ему надо было их [мат]ить, а хватать, валить и сверзху прыгать на них.
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2k
Карл Карл 11 минут назад
ббпе!
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5k
Kozlodoev 18 минут назад
Бить женщину - это вообще законно?))) Это почти то же самое, что бить негра!
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60k
alertol 21 минуту назад
Чем кончилось то? Смотреть видео нет желания. Нифига не предсказуемый кстати, двое на одного это преимущество которое многие недооценивают, у меня из 4-х боёв 3 поражения, потому что в отличии от кино они не нападают поочерёдно, победа была против только совсем уж слабаков, чуть ли не детей...
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10k
Alex 22 минуты назад
Слон и моськи )) Хорошо, что хоть в пол силы баб бил.
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20k
Голос Вселенной 23 минуты назад
Эти две леди похоже никогда и не тренировались драться в тандеме. Каждая свое и обе боятся...
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62k
dima423 24 минуты назад
Ну хоть бы биты им дали бейсбольные, хоть как то шансы уровнять...а лучше пистолеты))
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9k
Колорад Полчаса назад
Две бывшие треба алименты и ты такой на суде:
- Я идентифицирую себя как языческого воина! Так пусть Бога Солнца осветит этот справедливый суд. Пусть честный поединок решит должОн я платить или они меркантильные фучки!
:D
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3727 постов (3684 в горячем)

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