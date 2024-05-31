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Бельгийская хвостатая ПВО

Бельгийская хвостатая ПВО

Автор:
31 мая 2024 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Бельгийская Овчарка   Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   малинуа   пво   собака   сосиска   
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Пёс породы малинуа (бельгийская овчарка) ловко ловит кусочки сосиски, которые летят в его сторону со стороны хозяйки.

Лохматый купол

Отличная работа ПВО! Ещё и на ложные цели не реагирует. Пользователи Сети отметили, что большинство боеприпасов, похоже, так и остаётся на складе 😏

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Метки: Бельгийская Овчарка   Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   малинуа   пво   собака   сосиска   
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3  комментария
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1k
surgy Час назад
Может кому-то и смешно, но мне стало противно от этого видео!
При том собака классная, но эта жирная азиатка просто
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22k
Robin Hood 6 минут назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3684 в горячем)

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