Бельгийская хвостатая ПВО

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Пёс породы малинуа (бельгийская овчарка) ловко ловит кусочки сосиски, которые летят в его сторону со стороны хозяйки.
Лохматый купол
Отличная работа ПВО! Ещё и на ложные цели не реагирует. Пользователи Сети отметили, что большинство боеприпасов, похоже, так и остаётся на складе 😏
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При том собака классная, но эта жирная азиатка просто