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Стримерша заплатила женщине, которая не умеет плавать, чтобы она прыгнула в озеро

Стримерша заплатила женщине, которая не умеет плавать, чтобы она прыгнула в озеро

Автор:
01 июня 2024 10:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   блогеры   в мире   люди   не умеет плавать   неадекватные   стиреша   фото   
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Американская блогерша заплатила девушке $20, чтобы та прыгнула в озеро, а потом проигнорировала её просьбы о помощи.

Стримерша Натали Рейнольдс из США обвиняется в том, что уговорила незнакомку, которая сказала, что не умеет плавать, нырнуть в техасское озеро, а затем убежала, когда женщина пыталась выплыть и звать на помощь.

Девушка вела прямую трансляцию на озере Леди Берд в Остине. Натали сказала женщине просто прыгнуть. Однако она была удивлена после того, как она действительно бросилась в воду головой вперед.

"Вы сказали, что все в порядке… вы сказали мне прыгать", — сказала незнакомка Рейнольдс.

Однако стримерша начала говорить, что ничего не просила. Она посмеялась над ситуацией и упрекнула своих друзей, которые сказали ей, что она действительно спровоцировала незнакомку. Однако веселье быстро заканчивается. Натали бежала с места происшествия, пока женщина кричала, что ей трудно выбраться из воды.

"Я не умею плавать", — было слышно голос незнакомки за кадром.

Рейнольдс начинает нервничать, а ее друзья предупреждают ее, что ситуация действительно плохая.

"Прекратите, серьезно, вы меня пугаете. Я не знаю, что делать. Она говорит, что тонет", — сказала Рейнольдс.

Ролик, который стал вирусным в сети, заканчивается тем, что Рейнольдс и ее группа уезжают с места происшествия, когда им на встречу еще подъезжает пожарная машина.

Хотя многие детали инцидента остаются неясными, пожарная служба Остина подтвердила, что пожарные были вызваны на озеро Леди Берд для оказания медицинской помощи и что пострадавшего человека вытащили из воды. О состоянии женщины не было известно, как и о том, какая медицинская помощь ей понадобилась.

Ранее Рейнольдс якобы предложил женщине 20 долларов за то, чтобы она прыгнула в воду и достала какой-то предмет в рамках мероприятия "Охота на мусор", в котором, по словам стримера, она участвовала.

Стримерша оправдала свои действия в последующем стриме, заявив, что ушла по указанию своей команды и что именно женщина сама первой подошла к ней и осмелилась прыгнуть в воду. Она также отмахнулась от критики, заявив, что этот инцидент забудется через неделю. Однако многие пользователи соцсетей предложили арестовать Рейнольдс за подобный поступок.

Источник:

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Метки: Видео   блогеры   в мире   люди   не умеет плавать   неадекватные   стиреша   фото   
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11  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"Тупой. Ещё тупее."
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 37 минут назад
И это, [мат], кумиры молодежи
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62k
dima423 47 минут назад
бабка нырнула профессионально, как будто она плаваньем занималась)
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11k
Сол Гудман Час назад
две идиотки
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6k
heta Час назад
Думаю, тут не вся инфа, что-то не так... Баба, что полезла в воду за 20 баксов - невменяшка или под веществами, или есть предыстория, там вещдь эта сумма - вообще не деньги.
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8k
S__D Час назад
Здесь что-то по-американски.
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128k
Аааа Час назад
А если бы она попросила с крыши спрыгнуть?
Своей головы совсем нет
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18k
Majul 2 часа назад
Две идиотки
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1k
Рома 2 часа назад
"Вы сказали, что все в порядке… вы сказали мне прыгать", сказала незнакомка Рейнольдс.
И прыгнула - ведь ей сказали , что всё в порядке !
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2127 постов (2079 в горячем)

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