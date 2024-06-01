Стримерша заплатила женщине, которая не умеет плавать, чтобы она прыгнула в озеро

Стримерша Натали Рейнольдс из США обвиняется в том, что уговорила незнакомку, которая сказала, что не умеет плавать, нырнуть в техасское озеро, а затем убежала, когда женщина пыталась выплыть и звать на помощь.

Девушка вела прямую трансляцию на озере Леди Берд в Остине. Натали сказала женщине просто прыгнуть. Однако она была удивлена после того, как она действительно бросилась в воду головой вперед.