Стримерша заплатила женщине, которая не умеет плавать, чтобы она прыгнула в озеро

Американская блогерша заплатила девушке $20, чтобы та прыгнула в озеро, а потом проигнорировала её просьбы о помощи.
Стримерша Натали Рейнольдс из США обвиняется в том, что уговорила незнакомку, которая сказала, что не умеет плавать, нырнуть в техасское озеро, а затем убежала, когда женщина пыталась выплыть и звать на помощь.
Девушка вела прямую трансляцию на озере Леди Берд в Остине. Натали сказала женщине просто прыгнуть. Однако она была удивлена после того, как она действительно бросилась в воду головой вперед.
"Вы сказали, что все в порядке… вы сказали мне прыгать", — сказала незнакомка Рейнольдс.
Однако стримерша начала говорить, что ничего не просила. Она посмеялась над ситуацией и упрекнула своих друзей, которые сказали ей, что она действительно спровоцировала незнакомку. Однако веселье быстро заканчивается. Натали бежала с места происшествия, пока женщина кричала, что ей трудно выбраться из воды.
"Я не умею плавать", — было слышно голос незнакомки за кадром.
Рейнольдс начинает нервничать, а ее друзья предупреждают ее, что ситуация действительно плохая.
"Прекратите, серьезно, вы меня пугаете. Я не знаю, что делать. Она говорит, что тонет", — сказала Рейнольдс.
Ролик, который стал вирусным в сети, заканчивается тем, что Рейнольдс и ее группа уезжают с места происшествия, когда им на встречу еще подъезжает пожарная машина.
Хотя многие детали инцидента остаются неясными, пожарная служба Остина подтвердила, что пожарные были вызваны на озеро Леди Берд для оказания медицинской помощи и что пострадавшего человека вытащили из воды. О состоянии женщины не было известно, как и о том, какая медицинская помощь ей понадобилась.
Ранее Рейнольдс якобы предложил женщине 20 долларов за то, чтобы она прыгнула в воду и достала какой-то предмет в рамках мероприятия "Охота на мусор", в котором, по словам стримера, она участвовала.
Стримерша оправдала свои действия в последующем стриме, заявив, что ушла по указанию своей команды и что именно женщина сама первой подошла к ней и осмелилась прыгнуть в воду. Она также отмахнулась от критики, заявив, что этот инцидент забудется через неделю. Однако многие пользователи соцсетей предложили арестовать Рейнольдс за подобный поступок.
Источник:
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Своей головы совсем нет
И прыгнула - ведь ей сказали , что всё в порядке !