В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в чужих квартирах

Сообщается, что мужчину поймали на ул. Чуйкова, а после передали его на руки милиции.

«Факт был зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. На место выехала следственно-оперативная группа Первомайского РУВД. С.Э., 1989 года рождения, допросили в ГОМ-5 Первомайского РУВД, а после отпустили под обязательство о явке», - сообщили в УВД Бишкека.

Известно, что на сталкера завели уголовное дело по статье 190 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК КР.