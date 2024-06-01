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В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в чужих квартирах

В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в чужих квартирах

Автор:
01 июня 2024 16:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Киргизия   бишкек   дрон   извращенец   милиция   нарушение неприкосновенности частной жизни   съемка с дрона   уголовное дело   
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Любитель "клубнички" не только подглядывал за обнажёнными людьми, но выкладывал отснятое в своих Телеграм-каналах.

В Бишкеке задержали 35-летнего мужчину, несколько месяцев кряду снимавшего контент18+. Продуманный дядька использовал дрон, который зависал напротив окон и фиксировал всё, что там происходит. Обычная семейная жизнь владельца дрона не интересовала, в отличие от обнажённой натуры и секса.



Задержали сталкера случайно.


«Вчера ночью сосед нашел владельца дрона, тот сидел в машине с пультом в руках. Он пытался уехать, но сосед его остановил. Пока ждали милицию, он рассказал, что «снимает контент». Долго отказывался показывать галерею. Открыв, обнаружили видео очень личного характера, он снимал девушек в нижнем белье, раздетых, при половых актах. При нас удалил несколько Телеграм-каналов, где публиковал эти кадры. Сказал, что дома у него есть еще видео», — цитирует очевидицу событий издание "Vesti. KG".


Горожане и раньше замечали дрон у своих окон, но не понимали, что происходит.




Сообщается, что мужчину поймали на ул. Чуйкова, а после передали его на руки милиции.


«Факт был зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. На место выехала следственно-оперативная группа Первомайского РУВД. С.Э., 1989 года рождения, допросили в ГОМ-5 Первомайского РУВД, а после отпустили под обязательство о явке», - сообщили в УВД Бишкека.


Известно, что на сталкера завели уголовное дело по статье 190 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК КР.

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Метки: Киргизия   бишкек   дрон   извращенец   милиция   нарушение неприкосновенности частной жизни   съемка с дрона   уголовное дело   
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7k
yahaomsk 37 минут назад
друг спрашивает : "где видео?"
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 56 минут назад
шторы или жалюзи пусть купят)
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4k
Rom Час назад
А что, дрон у окна не слышно? Это раз...
А два... ну я б ему сам показал зад, и еще что нить... и летел бы он дальше. )
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2158 постов (2147 в горячем)

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