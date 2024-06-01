В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в чужих квартирах

Любитель "клубнички" не только подглядывал за обнажёнными людьми, но выкладывал отснятое в своих Телеграм-каналах.
В Бишкеке задержали 35-летнего мужчину, несколько месяцев кряду снимавшего контент18+. Продуманный дядька использовал дрон, который зависал напротив окон и фиксировал всё, что там происходит. Обычная семейная жизнь владельца дрона не интересовала, в отличие от обнажённой натуры и секса.
Задержали сталкера случайно.
«Вчера ночью сосед нашел владельца дрона, тот сидел в машине с пультом в руках. Он пытался уехать, но сосед его остановил. Пока ждали милицию, он рассказал, что «снимает контент». Долго отказывался показывать галерею. Открыв, обнаружили видео очень личного характера, он снимал девушек в нижнем белье, раздетых, при половых актах. При нас удалил несколько Телеграм-каналов, где публиковал эти кадры. Сказал, что дома у него есть еще видео», — цитирует очевидицу событий издание "Vesti. KG".
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Горожане и раньше замечали дрон у своих окон, но не понимали, что происходит.
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Сообщается, что мужчину поймали на ул. Чуйкова, а после передали его на руки милиции.
«Факт был зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. На место выехала следственно-оперативная группа Первомайского РУВД. С.Э., 1989 года рождения, допросили в ГОМ-5 Первомайского РУВД, а после отпустили под обязательство о явке», - сообщили в УВД Бишкека.
Известно, что на сталкера завели уголовное дело по статье 190 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК КР.
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А два... ну я б ему сам показал зад, и еще что нить... и летел бы он дальше. )