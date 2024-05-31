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Как меняется бег от количества денег в руках

Как меняется бег от количества денег в руках

Автор:
31 мая 2024 13:02
Сообщество : Юмор
Метки: Mr.Beast   Бег   Видео   Прикол   Юмор   деньги   
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Нестандартный способ похудения от довольно известного на просторах видеохостинга YouTube предпринимателя и филантропа Mr.Beast. В видео парень бегает с сумками с десятками тысяч долларов.

Краткая справка: Mr.Beast является одним из самых (если не самым) популярных видеоблогеров в YouTube. У него более 264 миллионов подписчиков. Он считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съёмкам дорогостоящих трюков. По данным Forbes парень претендует на звание «Первый миллиардер YouTube».

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Метки: Mr.Beast   Бег   Видео   Прикол   Юмор   деньги   
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4  комментария
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31k
Serg2001 57 минут назад
Так вот кто этот "нулевой пид@ра@с"!...)
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20k
Алексей 9 минут назад
100 долларов 100 купюр - одна пачка, - 10 000 долларов, соответственно весит она 100-102 грамма. Упал он при 120 тыс., то есть приблизительно 1,2 кг. Ну как бы так себе. Так что нихрена не понятно что у него там были за купюры, ну если по 10 долларов то соответственно где то 12 кг. но тоже не упадешь. Значит видимо по 1 доллару, 120 кг. могло привалить. А если бы он это по 1 центу нес который весит 2,5 г., то это бы уже было 30 тонн, куда веселее.
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15k
Владимир 49 минут назад
Не в том квартале бегает с деньгами. Бегал бы в районе Квинсбридж, бегал бы пропорционально наоборот.
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9k
Тяжолый Орк 56 минут назад
а как изменится его бег, если вдогонку отправить несколько злобных негров?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3994 поста (3991 в горячем)

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