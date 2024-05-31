Как меняется бег от количества денег в руках

Нестандартный способ похудения от довольно известного на просторах видеохостинга YouTube предпринимателя и филантропа Mr.Beast. В видео парень бегает с сумками с десятками тысяч долларов.
Краткая справка: Mr.Beast является одним из самых (если не самым) популярных видеоблогеров в YouTube. У него более 264 миллионов подписчиков. Он считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съёмкам дорогостоящих трюков. По данным Forbes парень претендует на звание «Первый миллиардер YouTube».
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