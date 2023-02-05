15 любопытных изображений необычных вещей

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Мир огромен и многогранен, и сюрпризы попадаются на каждом шагу. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии поражающие воображение, и демонстрирующие всё многообразие земного шара.
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Богатые египтяне в Древнем Египте спали с подставками для шеи вместо подушек, чтобы сохранить свои прически и придать им свежий вид
Город Эль-Амадия, Курдистан, датируемый примерно 3000 годом до нашей эры, - это город, который не может расти и расширяться, потому что он построен на вершине горы и находится на высоте 1400 метров над уровнем моря
У игуан три глаза, третий глаз расположен на макушке. Хотя он не может видеть, но может чувствовать свет и движение
Тропический известняковый лабиринтный лес в национальном парке Цинги-де-Бемараха, Мадагаскар
Хуан Гофу потерял обе руки, но это не остановило его на пути к мечте, и он научился рисовать ртом и ногами
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