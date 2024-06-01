Гитаристами не рождаются, ими становятся!

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Парень продемонстрировал свои навыки игры на гитаре начиная с 2 лет. Видео показывает его прогресс в игре на инструменте и его усердие в достижении своих целей в музыкальной сфере.
В такой семье у него других вариантов не было просто!)
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