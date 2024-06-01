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Гитаристами не рождаются, ими становятся!

Гитаристами не рождаются, ими становятся!

Автор:
01 июня 2024 11:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   владение интсруметом   гитара   гитарист   ребенок   
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Парень продемонстрировал свои навыки игры на гитаре начиная с 2 лет. Видео показывает его прогресс в игре на инструменте и его усердие в достижении своих целей в музыкальной сфере.

В такой семье у него других вариантов не было просто!)

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Метки: Видео   Музыка   владение интсруметом   гитара   гитарист   ребенок   
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8  комментариев
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Крутой перец! Молодец!
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62k
turyst 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Вася Полчаса назад
и в конце цыганочка, миллый чооо да миллый чоооо
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Вот тоже шорошшшш!
Всего семь нот, а что творит чертяка

Ссылка youtu.be
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34k
Slonyash 52 минуты назад
Прекрасный пример того, как надо над собой работать и всё получится!
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2
Павел Час назад
Вещь.
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3k
PbIBOK Час назад
Молодец!!!
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2127 постов (2079 в горячем)

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