Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года

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Американская компания Velocity представила необычный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года. Автомобиль с новым верхом, большим мотором и переработанным шасси оценили в 229 900 долларов или 21 миллион рублей по текущему курсу.
Штатный силовой агрегат кабриолета меняют на современный V8 Coyote, который при объёме 5 литров развивает 460 л.с. и 570 Нм. Коробку передач заказчик рестомода сможет выбирать между шестиступенчатой «механикой» или 10-диапазонным «автоматом».
Ходовую часть модернизируют за счёт койловеров Fox, новой задней оси, а также тормозных механизмов Baer с дисками на 11 дюймов. Среди прочего оборудования — светодиодная оптика, выхлоп Borla и 17-дюймовые колёса винтажного дизайна.
Салон полностью заново отделывают кожей и оснащают климатической установкой, новыми креслами Procar и иными приборами, которые сохраняют аналоговый стиль. Наконец, рестомод от Velocity отличается новым складным верхом с современными сервоприводами, который может быть коричневым, чёрным или кремовым.
Ходовую часть модернизируют за счёт койловеров Fox, новой задней оси, а также тормозных механизмов Baer с дисками на 11 дюймов. Среди прочего оборудования — светодиодная оптика, выхлоп Borla и 17-дюймовые колёса винтажного дизайна.
Салон полностью заново отделывают кожей и оснащают климатической установкой, новыми креслами Procar и иными приборами, которые сохраняют аналоговый стиль. Наконец, рестомод от Velocity отличается новым складным верхом с современными сервоприводами, который может быть коричневым, чёрным или кремовым.
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Метки: FOrd Ford Mustang Автовсячина авто автомир автомобили кабриолет машина реставрация рестмод тюнинг
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