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Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года

Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года

Автор:
24 мая 2024 12:35
Сообщество : Автомир
Метки: FOrd   Ford Mustang   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   реставрация   рестмод   тюнинг   
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Американская компания Velocity представила необычный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года. Автомобиль с новым верхом, большим мотором и переработанным шасси оценили в 229 900 долларов или 21 миллион рублей по текущему курсу.
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Метки: FOrd   Ford Mustang   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   реставрация   рестмод   тюнинг   
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Добрый Бабайка
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