Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года

Штатный силовой агрегат кабриолета меняют на современный V8 Coyote, который при объёме 5 литров развивает 460 л.с. и 570 Нм. Коробку передач заказчик рестомода сможет выбирать между шестиступенчатой «механикой» или 10-диапазонным «автоматом».



Ходовую часть модернизируют за счёт койловеров Fox, новой задней оси, а также тормозных механизмов Baer с дисками на 11 дюймов. Среди прочего оборудования — светодиодная оптика, выхлоп Borla и 17-дюймовые колёса винтажного дизайна.



Салон полностью заново отделывают кожей и оснащают климатической установкой, новыми креслами Procar и иными приборами, которые сохраняют аналоговый стиль. Наконец, рестомод от Velocity отличается новым складным верхом с современными сервоприводами, который может быть коричневым, чёрным или кремовым.