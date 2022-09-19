<<< 17 увлекательных фотографий незаурядных находок >>>

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Жизнь нам постоянно доказывает, что в мире всегда есть что-то новое и любопытное, что может вызвать восхищение . В этом посте вы увидите познавательные изображения, которые наверняка вызовут ваш интерес.
Это башня на солнечной энергии, расположена в Израиле. Она является самой высокой в своём роде, 260 метров. Для концентрации солнечных лучей и выработки электроэнергии, используют 50 000 зеркал
Туннель Гуолян прорублен вдоль склона горы в Китае и проходит через нее. Туннель соединяет деревню Гуолян с внешним миром через горы Тайхан
Источник:
АНТИФИШКИ
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