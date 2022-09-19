<<< 17 увлекательных фотографий незаурядных находок >>>

Жизнь нам постоянно доказывает, что в мире всегда есть что-то новое и любопытное, что может вызвать восхищение . В этом посте вы увидите познавательные изображения, которые наверняка вызовут ваш интерес.

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Этот агат похож на лесной пожар 0 Источник:

Крупный план клыков гремучей змеи (слева) и габонской гадюки (справа) 0 Источник:

Макао, трущобы Чайна-сити 0 Источник:

Тронный зал во дворце Голестан, Тегеран, Иран 0 Источник:

Костюм пожарного 1900 год 0 Источник:

Огромный крокодил в Зимбабве 0 Источник:

Деревенские поселения в Дании 0 Источник:

Система транспортировки ракет, аналогичная системе поездов, Индия 0 Источник:

Монастыри Метеоры, Греция 0 Источник:

Английский ангорский кролик 0 Источник:

Нефритовый погребальный костюм, использовавшийся во времена династии Хань в Китае 0 Источник:

Эта раковина - настоящее произведение искусства, сделана из кварцевого жеода 0 Источник:

Старинная бронзовая кофеварка в рабочем состоянии 0 Источник:

Это башня на солнечной энергии, расположена в Израиле. Она является самой высокой в своём роде, 260 метров. Для концентрации солнечных лучей и выработки электроэнергии, используют 50 000 зеркал 0 Источник:

Туннель Гуолян прорублен вдоль склона горы в Китае и проходит через нее. Туннель соединяет деревню Гуолян с внешним миром через горы Тайхан