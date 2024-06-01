Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка

Собакен больше часа раскапывал землю, чтобы вызволить пушистого бедолагу. Когда люди заметили действия пёселя, его лапы уже были в крови, но, несмотря на дискомфорт, он продолжал копать до тех пор, пока не появилась возможность аккуратно вытащить котенка из земляного плена.