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Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка

Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка

Автор:
01 июня 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   котенок   милота   собака   стер лапы   
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Не только люди способны совершать героические поступки. Некоторые животные тоже могут быть смелыми и самоотверженными, что доказывает уличный пес из Фучжоу (Китай) по кличке Хуэй Хуэй, который стер лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка, оказавшегося в ловушке.

Собакен больше часа раскапывал землю, чтобы вызволить пушистого бедолагу. Когда люди заметили действия пёселя, его лапы уже были в крови, но, несмотря на дискомфорт, он продолжал копать до тех пор, пока не появилась возможность аккуратно вытащить котенка из земляного плена.

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Метки: Видео   Спасение   котенок   милота   собака   стер лапы   
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2  комментария
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34k
Slonyash Час назад
Настоящий герой! А лапы вылечить надо ему!
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329
korner Час назад
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 800 постов (755 в горячем)

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