Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка

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Не только люди способны совершать героические поступки. Некоторые животные тоже могут быть смелыми и самоотверженными, что доказывает уличный пес из Фучжоу (Китай) по кличке Хуэй Хуэй, который стер лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка, оказавшегося в ловушке.
Собакен больше часа раскапывал землю, чтобы вызволить пушистого бедолагу. Когда люди заметили действия пёселя, его лапы уже были в крови, но, несмотря на дискомфорт, он продолжал копать до тех пор, пока не появилась возможность аккуратно вытащить котенка из земляного плена.
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