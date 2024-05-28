Подросток на угнанном автомобиле засветился в выпуске новостей

Во время интервью, записываемого сотрудниками телеканала WTMJ, произошла аварийная ситуация, виновником которой стал угонщик. Злоумышленник уходил от полицейского преследования и не справился с управлением. В угнанной машине находилось несколько подростков.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из соучастников угона и владельцу автомобиля, на свою беду оказавшемуся в салоне транспортного средства во время столкновения. Сбежавший угонщик до сих пор на свободе.