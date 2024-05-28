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Подросток на угнанном автомобиле засветился в выпуске новостей

Подросток на угнанном автомобиле засветился в выпуске новостей

Автор:
28 мая 2024 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   авария   угон   угонщик   
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В американском городе Милуоки журналистке пришлось ненадого прервать беседу с местной жительницей из-за аварии. Злоумышленник на угнанном автомобиле врезался в другое транспортное средство.

Во время интервью, записываемого сотрудниками телеканала WTMJ, произошла аварийная ситуация, виновником которой стал угонщик. Злоумышленник уходил от полицейского преследования и не справился с управлением. В угнанной машине находилось несколько подростков.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из соучастников угона и владельцу автомобиля, на свою беду оказавшемуся в салоне транспортного средства во время столкновения. Сбежавший угонщик до сих пор на свободе.

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Метки: Видео   ДТП   США   авария   угон   угонщик   
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5  комментариев
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Всё правильно! Увидел пострадавшего в ДТП- тяни его за ноги. А лучше ещё и за голову в разные стороны. Что бы с большей долей вероятности доломать то, что не доломано или не до конца сместилось!
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3k
Сергей Викторович 21 минуту назад
Даже не успел на черное поставить - как сразу появились обезьяни морды из тачки
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8k
Oleg 44 минуты назад
О чёрт! Кто опять подставил негров?
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11k
Алексей 2 часа назад
Опять обезьяны проказничают,они скоро на вас верхом ездить будут)))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3705 постов (3614 в горячем)

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