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Проигнорировал светофор и снёс машину на перекрёстке

Проигнорировал светофор и снёс машину на перекрёстке

Автор:
31 мая 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   светофор   
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В Дзержинском районе Волгограда 35-летний водитель многотонного грузовика Даф проигнорировал красный сигнал светофора и на перекрёстке столкнулся с автомобилем Хюндай Солярис. В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля, она была госпитализирована.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   светофор   
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10  комментариев
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13k
Том Сойер Час назад
Телефонист х.у.ев.... (100% в телефон пялился)
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19k
Карлсончек 14 минут назад
Если бы она ему бак не пробила, то свалил бы.
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4k
ProstoBoBka Час назад
"Профессионал" за рулем Дафа... а девушка "слона то я и не приметил". Нынешние реалии, проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, надо смотреть по сторонам! Вина Водятла фуры, но по сторонам смотреть надо, дол....в за рулем прибавляется очень много!
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637
А П Час назад
Бак у фуры лопнул. Могло стать все сильно хуже для всех.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1542 поста (1562 в горячем)

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