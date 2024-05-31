Проигнорировал светофор и снёс машину на перекрёстке

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В Дзержинском районе Волгограда 35-летний водитель многотонного грузовика Даф проигнорировал красный сигнал светофора и на перекрёстке столкнулся с автомобилем Хюндай Солярис. В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля, она была госпитализирована.
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Особенно на въездах на круг, лучше подождать, чем в ситуацию влипнуть...