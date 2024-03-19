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Тигрята не хотят взвешиваться

Тигрята не хотят взвешиваться

Автор:
19 марта 2024 10:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   взвешивание   животные   зоопарк   тигр   тигрята   
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Три очаровательных детёныша суматранского тигра проходят процедуру взвешивания в зоопарке Нэшвилла. Малыши не в восторге от того, что их берут на руки и демонстрируют своё недовольство.

Все на весы

Взвешивание трёх детёнышей суматранского тигра, находящего под угрозой исчезновения.

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Метки: Видео   взвешивание   животные   зоопарк   тигр   тигрята   
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