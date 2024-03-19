Тигрята не хотят взвешиваться

678
1
1
Три очаровательных детёныша суматранского тигра проходят процедуру взвешивания в зоопарке Нэшвилла. Малыши не в восторге от того, что их берут на руки и демонстрируют своё недовольство.
Все на весы
Взвешивание трёх детёнышей суматранского тигра, находящего под угрозой исчезновения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как рожают панды
- Манул Тимофей подготовился к зиме
- Собака воспитала тигрят
- Самые страшные секунды в жизни смотрителя парка
- Тигр напал на пса на российской границе
Новости партнёров
реклама