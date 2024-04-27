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Сообщество Без кота и жизнь не та 2320 постов • 514 подписчиков подписаться
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Кот не выдержал конкуренции и напал на приятеля

Кот не выдержал конкуренции и напал на приятеля

Автор:
27 апреля 2024 08:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   конкурент   конкуренция   кот   кошка   
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Котики встали в очередь за едой. Одного из пушистых питомцев очень нервировал конкурент, стоящий сзади. В какой-то момент кот не смог сдержать себя и атаковал его.

Конкуренция за еду — естественная вещь для многих видов животных, и даже для домашних. Ведь никогда не знаешь, кем окажется твой сосед: вежливым джентльменом или наглым воришкой. Поэтому приходится перестраховываться, как котейка из этого видео.

Владелец решил угостить пушистого и его приятеля вкуснейшим лакомством. Котейки встали в очередь и принялись ждать. Вот только одного пушистика очень сильно нервировал друг, стоящий сзади него. Котик постоянно оборачивался и очень подозрительно смотрел на приятеля. Неизвестно, был ли злой умысел у рыжего пушистика, но по мордочке он все же получил. На всякий случай. А то вдруг он хотел влезть без очереди.

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Метки: Видео   Реакция   конкурент   конкуренция   кот   кошка   
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4  комментария
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Игорь Меншиков 40 минут назад
А где продолжение??? Нелюблю такие ролики. Уж лучше не снимай, а снимаешь так до конца
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3235 постов (3171 в горячем)

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