Кот не выдержал конкуренции и напал на приятеля

Конкуренция за еду — естественная вещь для многих видов животных, и даже для домашних. Ведь никогда не знаешь, кем окажется твой сосед: вежливым джентльменом или наглым воришкой. Поэтому приходится перестраховываться, как котейка из этого видео.

Владелец решил угостить пушистого и его приятеля вкуснейшим лакомством. Котейки встали в очередь и принялись ждать. Вот только одного пушистика очень сильно нервировал друг, стоящий сзади него. Котик постоянно оборачивался и очень подозрительно смотрел на приятеля. Неизвестно, был ли злой умысел у рыжего пушистика, но по мордочке он все же получил. На всякий случай. А то вдруг он хотел влезть без очереди.