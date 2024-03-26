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Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%

Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%

Автор:
26 марта 2024 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авария   авто   автомир   автомобили   бампер   безопасность   машина   
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Сотрудники Шведского технологического университета Чалмерса разработали накладной бампер для грузовых авто, способный спасать жизни водителей даже во время лобовых столкновений. Технология поможет уменьшить деформацию салона в легковом автомобиле во время аварий до 60%.

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Метки: Автовсячина   авария   авто   автомир   автомобили   бампер   безопасность   машина   
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9  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Владельцы грузовиков откажутся вешать такое на свои машины и за свои деньги и с этим ездить.
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1k
K_II_T 13 минут назад
У них там за рационализацию отпуск дают?

Анекдот №77753
Приехали 4 офицера на службу в один небольшой городок. Прошло совсем
немного времени - и захотели они уйти в отпуск. Думают, как Генерала
уломать, чтобы отпуск дал. Один из офицеров придумал, побежал к
Генералу. Входит к нему в кабинет, говорит:
О: -Товарищ Генерал! Я
придумал рациональную идею, и хотел бы уйти в отпуск!
Г: -Докладывайте.
О: -Видите, за Вашим окном солдат косой траву косит? одним взмахом он
траву скашивает, а когда он размахивается, тратит вхолостую силы и
время. Мое предложение - сделать ему обоюдоострую косу, и тогда этот
солдат в два раза быстрей траву косить будет!
Г: -Рациональное предложение. Идите в отпуск.

Три остальных офицера услышали, что их товарища отпустили в отпуск,
стали думать усерднее. Еще одному офицеру пришла в голову идея, тоже пошел к Генералу.

О: -Так и так, товарищ Генерал, хочу в отпуск! Солдат за Вашим окном
косит-то быстро, но потом ему надо скошенную траву собирать. Мое
предложение - прицепить ему сзади грабли, и тогда он заодно с косьбой за
один заход будет еще траву в кучки собирать!
Г: -Отличная идея. Идите в отпуск.

Двое оставшихся офицеров позавидовали своим товарищам, сидят, думают.
Еще один офицер придумал, как попасть в отпуск, приходит к Генералу.

О: -Товарищ Генерал, у меня идея! Видите солдата с косой и граблями за
Вашим окном? если прицепить к нему сзади тачку, то ему не надо будет по
второму разу с тачкой проходить и собирать кучки скошенной травы!
Г: -Неплохо. Идите в отпуск.

Четвертый офицер думал-думал - не приходит ничего на ум. Подходит в
унынии к этому самому солдату, косящему траву возле окна Генерала, а
солдат, уже совсем измученный от такой нагрузки, поворачивается к нему и
восклицает:
- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!
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2k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Бойся не силы, бойся инерции.
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27k
Влад 41 минуту назад
Шведы видимо вообще не в теме. Суть в том что Европа очень старая и, как следствие, узкие улицы, проезды, крутые повороты.... По этой причине во всей Европе введены жёсткие ограничения на длину сцепок. Как результат все тягачи там тупорылые чтобы максимально увеличить грузовую часть. Швеция единственная страна в Европе не присоединившаяся к этим правилам и выпускающая длинномордые тягачи Volvo. Естественно обрезать фуры чтобы приляпать эту хрень никто нее будет.
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Добрый Бабайка
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