Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%

Лёгкая конструкция из шестиугольных трубок и алюминиевой фольги крепится в передней части грузового автомобиля. Все материалы внутри накладного бампера расположены в виде сот, благодаря чему во время столкновения конструкция будет гасить кинетическую энергию встречного автомобиля.



Разработка позволяет корректировать силу противодействия с помощью толщины фольги. И да, она значительно толще обычной алюминиевой фольги, используемой на кухне. В результате краш-тестов исследователи выяснили, что использование накладной конструкции снижает деформацию салона автомобилей на 30–60%.



В ходе испытаний оба транспортных средства двигались со скоростью 50 км/ч с целью имитировать сценарий, где системы экстренного торможения замедляли обе машины с крейсерской скорости в 80 км/ч. Благодаря масштабированию разработки можно значительно снизить количество аварий со смертельным исходом на дорогах.