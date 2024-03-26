Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%

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Сотрудники Шведского технологического университета Чалмерса разработали накладной бампер для грузовых авто, способный спасать жизни водителей даже во время лобовых столкновений. Технология поможет уменьшить деформацию салона в легковом автомобиле во время аварий до 60%.
Лёгкая конструкция из шестиугольных трубок и алюминиевой фольги крепится в передней части грузового автомобиля. Все материалы внутри накладного бампера расположены в виде сот, благодаря чему во время столкновения конструкция будет гасить кинетическую энергию встречного автомобиля.
Разработка позволяет корректировать силу противодействия с помощью толщины фольги. И да, она значительно толще обычной алюминиевой фольги, используемой на кухне. В результате краш-тестов исследователи выяснили, что использование накладной конструкции снижает деформацию салона автомобилей на 30–60%.
В ходе испытаний оба транспортных средства двигались со скоростью 50 км/ч с целью имитировать сценарий, где системы экстренного торможения замедляли обе машины с крейсерской скорости в 80 км/ч. Благодаря масштабированию разработки можно значительно снизить количество аварий со смертельным исходом на дорогах.
Разработка позволяет корректировать силу противодействия с помощью толщины фольги. И да, она значительно толще обычной алюминиевой фольги, используемой на кухне. В результате краш-тестов исследователи выяснили, что использование накладной конструкции снижает деформацию салона автомобилей на 30–60%.
В ходе испытаний оба транспортных средства двигались со скоростью 50 км/ч с целью имитировать сценарий, где системы экстренного торможения замедляли обе машины с крейсерской скорости в 80 км/ч. Благодаря масштабированию разработки можно значительно снизить количество аварий со смертельным исходом на дорогах.
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Анекдот №77753
Приехали 4 офицера на службу в один небольшой городок. Прошло совсем
немного времени - и захотели они уйти в отпуск. Думают, как Генерала
уломать, чтобы отпуск дал. Один из офицеров придумал, побежал к
Генералу. Входит к нему в кабинет, говорит:
О: -Товарищ Генерал! Я
придумал рациональную идею, и хотел бы уйти в отпуск!
Г: -Докладывайте.
О: -Видите, за Вашим окном солдат косой траву косит? одним взмахом он
траву скашивает, а когда он размахивается, тратит вхолостую силы и
время. Мое предложение - сделать ему обоюдоострую косу, и тогда этот
солдат в два раза быстрей траву косить будет!
Г: -Рациональное предложение. Идите в отпуск.
Три остальных офицера услышали, что их товарища отпустили в отпуск,
стали думать усерднее. Еще одному офицеру пришла в голову идея, тоже пошел к Генералу.
О: -Так и так, товарищ Генерал, хочу в отпуск! Солдат за Вашим окном
косит-то быстро, но потом ему надо скошенную траву собирать. Мое
предложение - прицепить ему сзади грабли, и тогда он заодно с косьбой за
один заход будет еще траву в кучки собирать!
Г: -Отличная идея. Идите в отпуск.
Двое оставшихся офицеров позавидовали своим товарищам, сидят, думают.
Еще один офицер придумал, как попасть в отпуск, приходит к Генералу.
О: -Товарищ Генерал, у меня идея! Видите солдата с косой и граблями за
Вашим окном? если прицепить к нему сзади тачку, то ему не надо будет по
второму разу с тачкой проходить и собирать кучки скошенной травы!
Г: -Неплохо. Идите в отпуск.
Четвертый офицер думал-думал - не приходит ничего на ум. Подходит в
унынии к этому самому солдату, косящему траву возле окна Генерала, а
солдат, уже совсем измученный от такой нагрузки, поворачивается к нему и
восклицает:
- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!