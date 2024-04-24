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Космический странник «Вояджер-1» снова вышел на связь

Космический странник «Вояджер-1» снова вышел на связь

Автор:
24 апреля 2024 13:40
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Ynews   вояджер   вояджер-1   космический аппарат   космический зонд   космос   
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Инженеры НАСА поделились хорошими новостями: аппарат «Вояджер-1», который путешествует по космосу уже 46 лет, отправил данные на Землю спустя несколько месяцев молчания.

Последние пять месяцев агентство НАСА работало над устранением неполадок в аппарате, который в настоящее время находится на расстоянии около 24 миллиарда километров от Земли. В понедельник, 22 апреля, было объявлено об удачной проверке «здоровья и состояния самого удаленного из существующих объектов, созданных человеком».


«Сегодня был великий день для "Вояджера-1", — заявила Линда Спилкер, научный сотрудник проекта «Вояджер» в JPL, которую цитирует CNN. — Мы снова поддерживаем связь с космическим аппаратом. И мы с нетерпением ждем возвращения научных данных».


46-летний космический аппарат перестал отправлять на Землю читаемые данные 14 ноября 2023 года. Контроллеры показывали, что «Вояджер-1» получает их команды, но система зациклилась, отправляя в ответ неразборчивый код.

В марте команда инженеров обнаружила, что проблема заключается в критически важном чипе в одном из трех бортовых компьютеров космического аппарата, называемом подсистемой полетных данных (FDS). Именно FDS отвечает за упаковку данных перед отправкой на Землю.


«Команда обнаружила, что одна микросхема, отвечающая за хранение части памяти FDS, включая часть программного кода компьютера FDS, не работает», — говорится в заявлении НАСА.


Затем космическое агентство разработало кодовое решение, которое успешно справилось с 46-летней компьютерной системой и восстановило надлежащий прием данных. Впервые с ноября «Вояджер-1» возвращает пригодные для использования данные о состоянии и здоровье своих бортовых инженерных систем. Следующим шагом станет предоставление космическому аппарату возможности снова начать получать научные данные.


Этот зонд и его близнец, «Вояджер-2», — единственные космические аппараты, когда-либо летавшие в межзвездном пространстве.

Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» — это новаторский космический зонд, который в настоящее время прокладывает свой путь через межзвездное пространство. Это самый удаленный от Земли объект, созданный человеком, который продолжает передавать ученым ценные данные, позволяющие заглянуть в дальние уголки нашей Солнечной системы и за ее пределы.


Во время путешествия обоих аппаратов в космос ученые и раньше сталкивались с проблемами со связью. В 2020 году в течение семи месяцев команда НАСА не получала сообщений с «Вояджера-2». Но в процессе работы эти проблемы были решены.


«Мы никогда не знаем наверняка, что произойдет с "Вояджерами", но меня постоянно удивляет, что они продолжают работать, — говорит руководитель проекта Сюзанна Додд. — У нас было много аномалий, и они становятся всё сложнее. Но до сих пор нам удавалось их преодолевать. И миссия продолжается. И молодые инженеры приходят в нашу команду и вкладываются своими знаниями в то, чтобы миссия продолжалась».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Ynews   вояджер   вояджер-1   космический аппарат   космический зонд   космос   
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8  комментариев
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28k
Sheir 45 минут назад
Действительно внушает уважение. 1977 год, это же микропроцессоры только-только появились. А тут такой результат!
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7k
Трям 7 минут назад
Он на 2 месяца старше меня.
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43k
Per aspĕra ad astra 13 минут назад

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17k
ron Полчаса назад
Вдумайтесь прошло 46 лет, и еще есть люди, которые знают его архитектуру и систему кодирования, придумывают, как вычислить и обойти сдохший чип, чтобы продолжить работу...
А вот двигатели Сатурн-5, доставившие астронавтов на Луну, не сохранились, вместе с чертежами и сотнями подрядных организаций, участвовавших в их разработке и создании, видимо... это грустно ))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1811 постов (1726 в горячем)

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