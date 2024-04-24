Космический странник «Вояджер-1» снова вышел на связь

Последние пять месяцев агентство НАСА работало над устранением неполадок в аппарате, который в настоящее время находится на расстоянии около 24 миллиарда километров от Земли. В понедельник, 22 апреля, было объявлено об удачной проверке «здоровья и состояния самого удаленного из существующих объектов, созданных человеком».

«Сегодня был великий день для "Вояджера-1", — заявила Линда Спилкер, научный сотрудник проекта «Вояджер» в JPL, которую цитирует CNN. — Мы снова поддерживаем связь с космическим аппаратом. И мы с нетерпением ждем возвращения научных данных».

46-летний космический аппарат перестал отправлять на Землю читаемые данные 14 ноября 2023 года. Контроллеры показывали, что «Вояджер-1» получает их команды, но система зациклилась, отправляя в ответ неразборчивый код.