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"Ущерба машине на несколько сотен тысяч рублей"

"Ущерба машине на несколько сотен тысяч рублей"

Автор:
26 апреля 2024 09:32
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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В Краснодаре два голубка на одном электросамокате при движении по встречной полосе столкнулись с автором видео, который выезжал из двора. «Никто не пострадал, но ущерба машине на несколько сотен тысяч рублей. Мать виновника не собирается решать вопрос в досудебном порядке и пытается уйти от ответственности. Ситуация прям безвыходная».
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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23  комментария
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7k
Roman Час назад
Автору бы научиться ездить медленнее чем соображает.
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9k
Алексей Минуту назад
какие несколько сотен тысяч?Ахахахах. Я видел где то фото машины, там бампер только треснул, ну возможно капот помят слегка...и машина довольно не новая. Максимум тысяч 50-60. Просто автор суммой ошибся.
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11k
Сергей Попов 21 минуту назад
Судя по видео, там идет пешеходная дорожка, которая пересекает выезд с прилегающей территории. Если самокат двигался по пешеходной дорожке и просто пересекал выезд с прилегающей территории, то виноват будет водитель автомобиля. Он еще и ремонт самоката оплатит, да и моральный ущерб могут выставить.
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
"Ситуация прям безвыходная" - это осознание того, что даже через суд его не признают потерпевшим.
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Купил машину по цене квартиры, будь готов за неё дуплиться.
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25k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну для начала надо разобраться кого ГИБДД признает виновником. Голубки на встречке конечно еще те голубки, но и автор выезжает с прилегающей территории. Отсюда надо плясать
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2k
Daggers D. Полчаса назад
Раньше был максимально настороже при перестроении из ряда в ряд из-за мотоциклистов, теперь при пересечении тротуаров ползу как гусеница из-за безумных самокатчиков.
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11k
Дмитрий Час назад
По чему безвыходная? Автор хочет получить денег, сколько ОН хочет. Противоположная сторона, видимо, считает требования завышенными. По этому выход очень прост! Иди в суд! Сколько присудят, столько получишь!
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30k
Aqueronte Час назад
а кто виноват, установлено? Мне показалось что самокат по тротуару ехал а автомобилист должен руководствоваться п 13.1. и был обязан пропустить пешехода на самокате.
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96
uid-tfwhppoz Кос Полчаса назад
необходимость спешиться, обусловлена тем, что самокатчик или велосипедист могут ехать и 40км/час, и водитель убедившись что никого нет, неожиданно для себя собьет человека...
здесь на видео - водитель вообще тупо не смотрел вправо. он НЕ смотрел в сторону куда поехал. там и бабка могла идти, и пьяный лежать. вот это и есть причина ДТП - водитель не смотрел куда едет.

а факт что самокатчик дeбил - ну тут оба красавчеки без мозгов
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12k
Ligov Час назад
И где ущерб "на несколько сотен тысяч рублей"?
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62k
dima423 Час назад
Почему ситуация безвыходная? ДТП оформлено, виновник известен, ущерб посчитан... идете в суд, суд назначает виновнику возместить ущерб, идете к приставам, приставы арестовывают счета и списывают бабло... Если совсем бабла не будет можно прийти имущество посмотреть, описать...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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