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В Краснодаре два голубка на одном электросамокате при движении по встречной полосе столкнулись с автором видео, который выезжал из двора. «Никто не пострадал, но ущерба машине на несколько сотен тысяч рублей. Мать виновника не собирается решать вопрос в досудебном порядке и пытается уйти от ответственности. Ситуация прям безвыходная».
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здесь на видео - водитель вообще тупо не смотрел вправо. он НЕ смотрел в сторону куда поехал. там и бабка могла идти, и пьяный лежать. вот это и есть причина ДТП - водитель не смотрел куда едет.
а факт что самокатчик дeбил - ну тут оба красавчеки без мозгов
Следовательно за 3 секунды до дтп он был в 15 метрах от автомобиля, и его движение было предсказуемым, было видно что он едет и едет прямо, регу просто впадлу было его пропускать, он только машинам обязан пропускать, остальные разбежаться должны.
Теперь я еще больше убежден что рег виноват и будет ремонтироваться за свой счет.