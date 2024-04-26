В Краснодаре два голубка на одном электросамокате при движении по встречной полосе столкнулись с автором видео, который выезжал из двора. «Никто не пострадал, но ущерба машине на несколько сотен тысяч рублей. Мать виновника не собирается решать вопрос в досудебном порядке и пытается уйти от ответственности. Ситуация прям безвыходная».

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