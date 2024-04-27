Ценитель культуры "заправился" перед концертом

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На концерте симфонического оркестра один из зрителей решил побаловать себя горячительным напитком. Для лучшего погружения так сказать.
К высокой культуре надо готовиться.
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Есть такие обязательства у мужчин а-ля "вечно на работе" - с семьей время проводить иногда. Причем, так, как этой семье нравится, а не мужчине... Когда я со своими куда-то хожу вот в таком режиме, мне тоже хочется, ой как хочется накатить перед концертом или там спектаклем... Часто останавливает лишь наличие руля... Поэтому лично я этого чувака понимаю, ой как понимаю!