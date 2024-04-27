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Ценитель культуры "заправился" перед концертом

Ценитель культуры "заправился" перед концертом

Автор:
27 апреля 2024 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Концерт   Прикол   алкоголь   зал   зритель   оркестр   симфонический оркестр   
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На концерте симфонического оркестра один из зрителей решил побаловать себя горячительным напитком. Для лучшего погружения так сказать.

К высокой культуре надо готовиться.

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Метки: Видео   Концерт   Прикол   алкоголь   зал   зритель   оркестр   симфонический оркестр   
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15  комментариев
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39k
Андрей Иванов Час назад
Потому что коньяк в фойе стал по безумным ценам
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1k
no_fate 9 минут назад
Я всегда так делаю.
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
культуришь....а фулишь...
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646
DuckTales 17 минут назад
Красавец, я бы тоже так сделал
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1k
Alexandr 22 минуты назад
Я его прекрасно понимаю. И поддерживаю.
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516
Павел Верещагин Полчаса назад
Ну,за классику!за высокое искусство!
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Да вот ни разу НЕ для погружения. С женой он туда пошел, возможно, с семьей, просто потому, что так надо, а не потому, что ему нравится и он сейчас накатит, после чего концерт обретет краски поярче....
Есть такие обязательства у мужчин а-ля "вечно на работе" - с семьей время проводить иногда. Причем, так, как этой семье нравится, а не мужчине... Когда я со своими куда-то хожу вот в таком режиме, мне тоже хочется, ой как хочется накатить перед концертом или там спектаклем... Часто останавливает лишь наличие руля... Поэтому лично я этого чувака понимаю, ой как понимаю!
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13k
Том Сойер Час назад
Чтобы восприятие было максимальным.....
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26k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3675 постов (3628 в горячем)

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