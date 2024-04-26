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Что за мода пошла - сбегать с места ДТП?

Что за мода пошла - сбегать с места ДТП?

Автор:
26 апреля 2024 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Татищева и Мельникова самокатчица въехала в бок автомобиля и, как сообщается, сбежала с места происшествия.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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15  комментариев
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9k
Ntvl 2 часа назад
ё.баные самокатчики! я раньше ненавидел таксистов, теперь я ненавижу этих тупых уродов!
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673
Const67 6 минут назад
Хм. Красный - прекрасный. Можно ехать, шепнуло эхо у неё в голове...
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6k
Rubiroid_47 18 минут назад
Весь ущерб причиненный прокатным самокатом взымать с самого проката.
А он там дальше уже пусть трясёт со своих клиентов.
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16k
Типа граф 57 минут назад
Пешеходный переход по правилам надо пересекать пешком .
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0
Григорий Типа граф Полчаса назад
Нет такого в правилах.
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2k
Провокатор Час назад
Глядя на её размахивание руками, прям слышится: "Да что за день такой? Что они все сегодня мне под ноги лезут? и тд."
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15k
кот базилий 2 часа назад
Догнать и в рыло пару раз и пускай дальше бежит.
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8k
Echo 2 часа назад
Почему почему, потому что " А чё такого ? "
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1412 постов (1428 в горячем)

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