Что за мода пошла - сбегать с места ДТП?

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В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Татищева и Мельникова самокатчица въехала в бок автомобиля и, как сообщается, сбежала с места происшествия.
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А он там дальше уже пусть трясёт со своих клиентов.
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
И тут пускай бегает пох, все равно найдут.