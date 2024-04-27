Пушистый любитель мучного

Котики — хищники, а потому их рацион должен состоять из мяса и мясных субпродуктов. Однако не все проказники следуют этому правилу, как, например, котик из этого видео.

Несмотря на свою принадлежность к кошачьим, он оказался большим ценителем мучных продуктов. И в какой же восторг он пришел, когда увидел мягкий и ароматный багет на кухонном столе. Кот решил его украсть прямо из-под носа хозяина. Предварительно покусав ароматную выпечку.