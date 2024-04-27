Пушистый любитель мучного

1096
1
1
Запах багета привлёк кота и пробудил у него сильный аппетит. Пушистый не смог устоять и попытался украсть хлебобулочное изделие.
Котики — хищники, а потому их рацион должен состоять из мяса и мясных субпродуктов. Однако не все проказники следуют этому правилу, как, например, котик из этого видео.
Несмотря на свою принадлежность к кошачьим, он оказался большим ценителем мучных продуктов. И в какой же восторг он пришел, когда увидел мягкий и ароматный багет на кухонном столе. Кот решил его украсть прямо из-под носа хозяина. Предварительно покусав ароматную выпечку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Озорной котёнок разбил зеркало
- Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- Кот бодро взбирается по лестнице на кровати
- Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру
Новости партнёров
реклама