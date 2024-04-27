FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2320 постов • 514 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пушистый любитель мучного

Пушистый любитель мучного

Автор:
27 апреля 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   багет   батон   животные   кот   кошка   кража   
1096
1
1

Запах багета привлёк кота и пробудил у него сильный аппетит. Пушистый не смог устоять и попытался украсть хлебобулочное изделие.

Котики — хищники, а потому их рацион должен состоять из мяса и мясных субпродуктов. Однако не все проказники следуют этому правилу, как, например, котик из этого видео.

Несмотря на свою принадлежность к кошачьим, он оказался большим ценителем мучных продуктов. И в какой же восторг он пришел, когда увидел мягкий и ароматный багет на кухонном столе. Кот решил его украсть прямо из-под носа хозяина. Предварительно покусав ароматную выпечку.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   багет   батон   животные   кот   кошка   кража   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3631 пост (3600 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

665427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила...
Набирающие популярность в сообществах
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Итальянский плавучий госпиталь со сложной и печальной судьбой
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#в мире#люди#авто аварии#факты#кино#подборка#Россия
#животные#кот#Юмор#интересное#интересно#позитив#забавно#фильм#съемка#милота
#машина#автомир#кошка#аварии#ДТП#история#Автовсячина#Реакция#конфликт#сарказм
Тестируем маленького домашнего помощника Тестируем маленького домашнего помощника Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Кот бодро взбирается по лестнице на кровати В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как... Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот стащил бургер со столика в ресторане

На что жалуетесь?

Вернуться