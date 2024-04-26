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Одесский хранитель пакета с пакетами

Одесский хранитель пакета с пакетами

Автор:
26 апреля 2024 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Одесса   Пакет   Прикол   Украина   Юмор   
1094
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В Одессе произошёл забавный инцидент. Полицейские остановили автомобилиста и попросили показать документы. Мужчина заявил, что спрятал их в пакет, чтобы уберечь от кражи. Вскоре выяснилось, что пакет с документами оказался в другом пакете, а тот ещё в одном и так много-много раз.

А ведь после проверки он документы потом обратно в пакеты убирал...

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Метки: Видео   Одесса   Пакет   Прикол   Украина   Юмор   
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8  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Это еще нормальный...остальные там еще хуже))
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3k
Pioner76 6 минут назад
Ну это пакеты для санкций. Хохлы готовят очередной.
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3k
Старожил 7 минут назад
Матрёшки нервно курят в сторонке

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4k
poбт 16 минут назад
лох е*баный, а где пакет из под молока?
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6k
Александр 21 минуту назад
Сколько же по времени он всё это упаковывал???
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48k
Соломей Полчаса назад
косит под дурака, чтоб в ТЦК не замели
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15k
Владимир 50 минут назад
Пригодится если срать в пакеты придётся.
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12k
Ligov Час назад
Это болезнь какая то, психическая.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3932 поста (3925 в горячем)

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