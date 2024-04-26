Одесский хранитель пакета с пакетами

В Одессе произошёл забавный инцидент. Полицейские остановили автомобилиста и попросили показать документы. Мужчина заявил, что спрятал их в пакет, чтобы уберечь от кражи. Вскоре выяснилось, что пакет с документами оказался в другом пакете, а тот ещё в одном и так много-много раз.