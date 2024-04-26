"Сколько утырков пришло?" В детском саду воспитательница отправила сообщение "не в тот чат"

Утро воспитателя детского сада в Свердловской области началось с вопроса коллегам. И всё было бы как всегда, если бы не одно но: сообщение она отправила по ошибке в родительский чат.
К слову об этике в сфере образования.
Как пишет SHOT, героиня истории — Елена Сергеевна из посёлка Студенческий, Свердловской области связала свою профессиональную деятельность с "утырками" 29 лет лет назад.
Педагогический колледж в Свердловске она окончила в далеком 1985 году.
Выгорев за 29 лет профессионально, Елена Сергеевна пришла на работу и отправила коллеге невинный и такой обычный вопрос
Аня, привет. Скольк у тебя пришло утырков?
И ничего бы не случилось, если бы свой вопрос педагог не отправила по ошике в родительский чат.
Интересный факт: в 2015-м Елена Сергеевна прошла курсы повышения квалификации "Созидательные возможности слова" и "От позитивного воображения к позитивному сознанию", - рассказывает SHOT.. Два года назад она даже обучалась практике "сенсорного воспитания" дошкольников.
Родителей слова воспитательницы возмутили. Сейчас в садике идёт проверка.
Источник:
- Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы
- Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов
- В Челябинске воспитатель детского сада обнаружила в волосах девочки прослушку
- Родителей заклеймили в сети за детский дебош в самолете
- «Я человек, а вы - грязь»: сын депутата из Асбеста по-хамски обошёлся с местными девушками
Так что озабоченность воспитателей можно понять...
Странно!
Наверное, я моральный урод!
Зачем было этот случай выносить на поприще?