"Сколько утырков пришло?" В детском саду воспитательница отправила сообщение "не в тот чат"

Выгорев за 29 лет профессионально, Елена Сергеевна пришла на работу и отправила коллеге невинный и такой обычный вопрос

Аня, привет. Скольк у тебя пришло утырков?

И ничего бы не случилось, если бы свой вопрос педагог не отправила по ошике в родительский чат.

Интересный факт: в 2015-м Елена Сергеевна прошла курсы повышения квалификации "Созидательные возможности слова" и "От позитивного воображения к позитивному сознанию", - рассказывает SHOT.. Два года назад она даже обучалась практике "сенсорного воспитания" дошкольников.

Родителей слова воспитательницы возмутили. Сейчас в садике идёт проверка.