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"Сколько утырков пришло?" В детском саду воспитательница отправила сообщение "не в тот чат"

"Сколько утырков пришло?" В детском саду воспитательница отправила сообщение "не в тот чат"

Автор:
26 апреля 2024 23:51
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитатель   родители   свердловская область   скандал   утырки   чат   
1627
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Утро воспитателя детского сада в Свердловской области началось с вопроса коллегам. И всё было бы как всегда, если бы не одно но: сообщение она отправила по ошибке в родительский чат.

К слову об этике в сфере образования.

Как пишет SHOT, героиня истории — Елена Сергеевна из посёлка Студенческий, Свердловской области связала свою профессиональную деятельность с "утырками" 29 лет лет назад.

Педагогический колледж в Свердловске она окончила в далеком 1985 году.

Выгорев за 29 лет профессионально, Елена Сергеевна пришла на работу и отправила коллеге невинный и такой обычный вопрос

Аня, привет. Скольк у тебя пришло утырков?

И ничего бы не случилось, если бы свой вопрос педагог не отправила по ошике в родительский чат.

Интересный факт: в 2015-м Елена Сергеевна прошла курсы повышения квалификации "Созидательные возможности слова" и "От позитивного воображения к позитивному сознанию", - рассказывает SHOT.. Два года назад она даже обучалась практике "сенсорного воспитания" дошкольников.

Родителей слова воспитательницы возмутили. Сейчас в садике идёт проверка.

Источник:

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Метки: воспитатель   родители   свердловская область   скандал   утырки   чат   
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24  комментария
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Ничего страшного не произошло. Но сейчас, у нас. особенно е...нутая категория это мамочки. Так что женщине не повезло особенно. Одна е....ая сразу это заметила и понеслось!
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33k
Юрьевич 37 минут назад
В некоторых группах детских садов сейчас утырков более 50%... многие из которых русский язык не знают от слова совсем.

Так что озабоченность воспитателей можно понять...
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87
Bolo Yeung 38 минут назад
Всё зависит от контекста,и выражения лица
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87
Bolo Yeung 39 минут назад
Я друзей своих долбодятлами называю,и они не обижаются.
Странно!
Наверное, я моральный урод!
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12k
Sergey_Z Час назад
У каждой воспитательницы куча утырков и все любимые.
Зачем было этот случай выносить на поприще?
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313
_Vasiliy_ Час назад
Статья не полная какая то((( Так и не сказали, сколько же утырков пришло то?
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20k
Bill 2 часа назад
Интернет уже взорван? Или?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1453 поста (1381 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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