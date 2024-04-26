В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело

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23 апреля в Петербурге на проспекте Энгельса самокатчик налетел на 11-летнего ребенка и испугавшись последствий скрылся с места преступления. Ребёнку помог мимо проезжавший мужчина, Но, несмотря на оказанную помощь, колеса гонщика нанесли непоправимый здоровью ребенка вред. Кадры злосчастного наезда, повлекшего за собой разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение, появились лишь сегодня.
Сейчас налетевшего на ребенка гонщика уже задержали — им оказался 21-летний петербуржец. На него завели уголовное дело по факту нарушения ПДД. О состоянии пострадавшего 11-летнего мальчика, кроме наличия опасных для жизни травм, пока ничего нового не известно.
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Правило остановиться, если мешаешь пешеходам, воспринимают как нечто необязательное. Спешат же по своим петушиным делам.
Сколько нарушений совершает один самокатчик за время своей поездки? Тут ведь даже не идёт речь о группе, а просто каждого бери и он обязательно хоть что-то да нарушит. Но нет, выгодно же сдавать в аренду. А где большие деньги места совести нет.
Столкнулись два самокатчика, чувак в белом капюшоне никуда не убегает, помогает малому.
Ну а что безопасный интервал при разъезде не выбрали- оба виноваты.
кажется, совсем недавно это не было преступлением.