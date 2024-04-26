В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело

23 апреля в Петербурге на проспекте Энгельса самокатчик налетел на 11-летнего ребенка и испугавшись последствий скрылся с места преступления. Ребёнку помог мимо проезжавший мужчина, Но, несмотря на оказанную помощь, колеса гонщика нанесли непоправимый здоровью ребенка вред. Кадры злосчастного наезда, повлекшего за собой разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение, появились лишь сегодня.

0 Сейчас налетевшего на ребенка гонщика уже задержали — им оказался 21-летний петербуржец. На него завели уголовное дело по факту нарушения ПДД. О состоянии пострадавшего 11-летнего мальчика, кроме наличия опасных для жизни травм, пока ничего нового не известно.