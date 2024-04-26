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В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело

В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело

Автор:
26 апреля 2024 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   электросамокат   
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23 апреля в Петербурге на проспекте Энгельса самокатчик налетел на 11-летнего ребенка и испугавшись последствий скрылся с места преступления. Ребёнку помог мимо проезжавший мужчина, Но, несмотря на оказанную помощь, колеса гонщика нанесли непоправимый здоровью ребенка вред. Кадры злосчастного наезда, повлекшего за собой разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение, появились лишь сегодня.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   электросамокат   
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15  комментариев
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13k
Б.Касторский 50 минут назад
Даже комментировать не хочется. Они неадекватны в большинстве своём.
Правило остановиться, если мешаешь пешеходам, воспринимают как нечто необязательное. Спешат же по своим петушиным делам.
Сколько нарушений совершает один самокатчик за время своей поездки? Тут ведь даже не идёт речь о группе, а просто каждого бери и он обязательно хоть что-то да нарушит. Но нет, выгодно же сдавать в аренду. А где большие деньги места совести нет.
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2k
CAIIIKA1908 6 минут назад
Чета у меня прочитанное с увиденным не соотносится.
Столкнулись два самокатчика, чувак в белом капюшоне никуда не убегает, помогает малому.
Ну а что безопасный интервал при разъезде не выбрали- оба виноваты.
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3k
Роман 14 минут назад
Два самокатчика столкнулись. А из-за чего шум?
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1k
Сид 17 минут назад
Пока количество пострадавших не будет сотни в месяц никто не почешется.
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17k
Kostick 18 минут назад
пока те самокатошеринги не будут привязываться к госуслугам, ничего не изменится. это первейшее, что надо сделать. смотришь, как обмудки малолетние, да парами, носятся. чистые нурсы. а как только родителей разок нахлобучат, ни денег давать не будут, и тем более со своих аккаунтов не разрешат кататься личинусам.
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1k
Quantimus Полчаса назад
Во Вселенной Warhammer из самокатчиков будут делать камикадзе, которые будут врезаться в толпу врагов с огромным взрывом во славу Императора... Надо мод такой сделать...
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10k
Гвоздь Полчаса назад
>скрылся с места преступления
кажется, совсем недавно это не было преступлением.
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15k
кот базилий 38 минут назад
Вчера наблюдал - спрыгнув с тротуара поехал по встречной полосе транспорта самокатный дятел.
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10k
SuperTroll 45 минут назад
Когда этих пИтухов уже будут отстреливать? Задрали уже и водителей и пешеходов!
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187
Андрей 53 минуты назад
сажать !
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3k
Дмитрий Час назад
Как же заолбали самокаты!!!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1412 постов (1428 в горячем)

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