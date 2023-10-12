Два охотника встретились взглядом в лесу

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Если тигр позволил вам себя увидеть в лесу и вы всё ещё живы, значит он не собирается нападать.
Или же котика удерживает от близкой встречи аромат носков или чего другого.
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И зверь, и охотник пришли за кабанчиком
Видимо, место известное.
У нас в крае - каштановые или будовые рощи, где свыня любит лопать жёлуди или каштаны
Зверь - далено не дурак
Что такое вооруженный нарезняком охотник на помосте в кроне дерева ( там свиньям не видно) - прекрасно знает, это для него не добыча, это - высший хищник