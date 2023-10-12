FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14885 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Два охотника встретились взглядом в лесу

Два охотника встретились взглядом в лесу

Автор:
12 октября 2023 10:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   встреча   животные   интересно   охотник   тигр   
962
1
1

Если тигр позволил вам себя увидеть в лесу и вы всё ещё живы, значит он не собирается нападать.

Или же котика удерживает от близкой встречи аромат носков или чего другого.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   встреча   животные   интересно   охотник   тигр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 Час назад
Пожалуй с дерева можно и не слезать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Парагвайский шпион 8 минут назад
У меня друг - одноклассник, прожил 25 лет в Хабаровском крае. Так вот он рассказывал, что если ты увидел в лесу тигра, то значит он за тобой тихо шёл не один час по лесу - изучал. И это не ТЫ его увидел, это ОН решил тебе показаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мурчелло 42 минуты назад
Видимо говном завоняло.Вон как нос морщит.Тигра побрезговала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр 46 минут назад
Тигр не нападёт "в лицо".. Только со спины. Видит лицо-будет в глаза смотреть до победного. К тигру никогда нельзя поворачиваться затылком. Только глаза-в-глаза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
Херанука Паибалу Час назад
Лес смешанный
И зверь, и охотник пришли за кабанчиком
Видимо, место известное.
У нас в крае - каштановые или будовые рощи, где свыня любит лопать жёлуди или каштаны
Зверь - далено не дурак
Что такое вооруженный нарезняком охотник на помосте в кроне дерева ( там свиньям не видно) - прекрасно знает, это для него не добыча, это - высший хищник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

847698



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
Набирающие популярность в сообществах
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просмотр телевизора

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#животные#Автовсячина#США#милота#позитив#новости#аварии
#интересно#Юмор#автомир#кино#подборка#история#факты#Москва#Россия#ДТП
#в мире#машина#интересное#Прикол#фильм#КИтай#забавно#дети#полиция#нападение
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак Мужчины встретили тигра у обочины дороги Мужчины встретили тигра у обочины дороги Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса В поисках тени и прохлады: гепард заглянул в гости к туристам В поисках тени и прохлады: гепард заглянул в гости к туристам "Ведро отдай": тигр обворовал рыбаков "Ведро отдай": тигр обворовал рыбаков

На что жалуетесь?

Вернуться