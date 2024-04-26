В России подорожал проезд по платным дорогам

Наиболее заметно проезд подорожал для некоторых участков трассы М-3 в Калужской области: здесь тариф подняли с 200 до 250 рублей для будних дней (то есть на 25%), в выходные проезд будет стоить 310 рублей. Для трассы М-4 «Дон» в зависимости от региона подорожание составило 6–20% — теперь проезд от Москвы до Краснодара будет стоить от 3,6 до 4,7 тысячи рублей в зависимости от дня недели. На ЦКАД цены повысились на 14–15%.



Что касается М-12 «Восток», то на некоторых её отрезках стоимость проезда слегка понизилась, а на участке Москва — Электроугли выросла на 7%, до 139 рублей. В итоге общая цена путешествия по магистрали от Москвы до Казани осталась на прежнем уровне. В течение 2024 года Автодор начисляет тем, кто ездит по этой трассе, двойные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на 15-процентную скидку, а в мае планируется ввести абонементы.



В госкомпании напомнили, что собранные средства тратятся на содержание и ремонт дорог, а также на возврат инвестиций.