В России подорожал проезд по платным дорогам

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Госкомпания Автодор повысила тарифы на проезд по российским платным магистралям. В среднем проезд подорожает на 8%, на некоторых участках подорожание достигнет 25%. Как сообщает сам Автодор - рост цен связан с инфляцией.
Наиболее заметно проезд подорожал для некоторых участков трассы М-3 в Калужской области: здесь тариф подняли с 200 до 250 рублей для будних дней (то есть на 25%), в выходные проезд будет стоить 310 рублей. Для трассы М-4 «Дон» в зависимости от региона подорожание составило 6–20% — теперь проезд от Москвы до Краснодара будет стоить от 3,6 до 4,7 тысячи рублей в зависимости от дня недели. На ЦКАД цены повысились на 14–15%.
Что касается М-12 «Восток», то на некоторых её отрезках стоимость проезда слегка понизилась, а на участке Москва — Электроугли выросла на 7%, до 139 рублей. В итоге общая цена путешествия по магистрали от Москвы до Казани осталась на прежнем уровне. В течение 2024 года Автодор начисляет тем, кто ездит по этой трассе, двойные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на 15-процентную скидку, а в мае планируется ввести абонементы.
В госкомпании напомнили, что собранные средства тратятся на содержание и ремонт дорог, а также на возврат инвестиций.
Что касается М-12 «Восток», то на некоторых её отрезках стоимость проезда слегка понизилась, а на участке Москва — Электроугли выросла на 7%, до 139 рублей. В итоге общая цена путешествия по магистрали от Москвы до Казани осталась на прежнем уровне. В течение 2024 года Автодор начисляет тем, кто ездит по этой трассе, двойные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на 15-процентную скидку, а в мае планируется ввести абонементы.
В госкомпании напомнили, что собранные средства тратятся на содержание и ремонт дорог, а также на возврат инвестиций.
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Жадность их губит.
Ездил в Иваново из Москвы и обратно.
1500 рублей я за 30 минут не зарабатываю.
Именно столько разница между платником и бесплатником в один конец.
Потому и М-12 практически пустая.