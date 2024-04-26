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В России подорожал проезд по платным дорогам

В России подорожал проезд по платным дорогам

Автор:
26 апреля 2024 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   цены   
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Госкомпания Автодор повысила тарифы на проезд по российским платным магистралям. В среднем проезд подорожает на 8%, на некоторых участках подорожание достигнет 25%. Как сообщает сам Автодор - рост цен связан с инфляцией.

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Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   цены   
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10  комментариев
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3k
Lena Час назад
А главное как вовремя))) Сволочи, знают что народ на юга поедет скоро!
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Раньше думали, что это просто мультик ... ан нет получается документальное кино.
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6k
heta Час назад
Всё жду, когда в России появтяся платные тротуары.
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24k
Shtoppi Час назад
ну кто бы сомневался, что именно так и произойдёт.
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798
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
все не нажруться
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40k
albedo 2 часа назад
Все никак не нажрутся!!!!
Жадность их губит.

Ездил в Иваново из Москвы и обратно.
1500 рублей я за 30 минут не зарабатываю.
Именно столько разница между платником и бесплатником в один конец.
Потому и М-12 практически пустая.
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17k
Kostick 2 часа назад
итаг) пусть средняя легковушка по трассе ест 8 литров на сотню. имеем, крд-мск +- 1200 км. следовательно 96 литров. пусть грубо по 50 ре. чуть округляя имеем 5000 р на топливо, из которых всяко под 70% налоги+акциз. итого под 10 тыр отдай жуликам)) и это не забывая, что та дорога была построена при ссср. ей реконструкцию сделали, и отдали подельникам. впрочем как с замминобороны ситуация.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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