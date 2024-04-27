Забавные попытки пса добраться до пакета с едой

Трудно найти собакена, который, увидев у хозяина вкусняшки, не попытался бы стащить их или выпросить. Вот и пёсель из этого видео решил похитить пакет с едой своего человека. К сожалению, все попытки пёсика получить желаемое провалились, потому что пакет был слишком далеко.

Что ж. Скорее всего, после таких долгих стараний владелица пса угостит его чем-нибудь вкусненьким из заветного пакета. Но ему придется запастись терпением и спокойно доехать домой, где он сможет получить долгожданное угощение.