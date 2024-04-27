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Забавные попытки пса добраться до пакета с едой

Забавные попытки пса добраться до пакета с едой

Автор:
27 апреля 2024 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пакет   Прикол   Пёс   животные   собака   
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Пёс решил стащить пакет с едой с переднего сиденья автомобиля хозяина. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Трудно найти собакена, который, увидев у хозяина вкусняшки, не попытался бы стащить их или выпросить. Вот и пёсель из этого видео решил похитить пакет с едой своего человека. К сожалению, все попытки пёсика получить желаемое провалились, потому что пакет был слишком далеко.

Что ж. Скорее всего, после таких долгих стараний владелица пса угостит его чем-нибудь вкусненьким из заветного пакета. Но ему придется запастись терпением и спокойно доехать домой, где он сможет получить долгожданное угощение.

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Метки: Видео   Пакет   Прикол   Пёс   животные   собака   
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3  комментария
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18k
a_komolow Час назад
Видит око да зуб неймёт!
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16k
Типа граф 8 минут назад
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25k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Ну ещё чуть чуть ну почти)))
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3235 постов (3171 в горячем)

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