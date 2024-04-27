Забавные попытки пса добраться до пакета с едой

Пёс решил стащить пакет с едой с переднего сиденья автомобиля хозяина. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Трудно найти собакена, который, увидев у хозяина вкусняшки, не попытался бы стащить их или выпросить. Вот и пёсель из этого видео решил похитить пакет с едой своего человека. К сожалению, все попытки пёсика получить желаемое провалились, потому что пакет был слишком далеко.
Что ж. Скорее всего, после таких долгих стараний владелица пса угостит его чем-нибудь вкусненьким из заветного пакета. Но ему придется запастись терпением и спокойно доехать домой, где он сможет получить долгожданное угощение.
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