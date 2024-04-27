«Держи, друг»: совместный обед двух котов

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Хозяин запечатлел двух своих котов, обедающих из одной миски. Питомцы заботливо передавали посуду друг другу во время трапезы.
Вы можете представить себе котиков, которые думают о других? «Да нет, бред какой-то», — подумает большинство из вас и отчасти будут правы. Но лишь отчасти, ведь в этом видео совместно кушающие котики поразили Сеть своим альтруизмом.
Пушистики, трапезничающие из одной миски, заботливо передают ее друг другу, не задерживая при этом еду у себя, вместо того, чтобы наоборот отбирать и драться за нее. С этими котиками явно что-то не так.
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