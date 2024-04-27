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Сообщество Без кота и жизнь не та 2319 постов • 514 подписчиков подписаться
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«Держи, друг»: совместный обед двух котов

«Держи, друг»: совместный обед двух котов

Автор:
27 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   корм   кот   кошка   милота   
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Хозяин запечатлел двух своих котов, обедающих из одной миски. Питомцы заботливо передавали посуду друг другу во время трапезы.

Вы можете представить себе котиков, которые думают о других? «Да нет, бред какой-то», — подумает большинство из вас и отчасти будут правы. Но лишь отчасти, ведь в этом видео совместно кушающие котики поразили Сеть своим альтруизмом.

Пушистики, трапезничающие из одной миски, заботливо передают ее друг другу, не задерживая при этом еду у себя, вместо того, чтобы наоборот отбирать и драться за нее. С этими котиками явно что-то не так.

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Метки: Видео   животные   корм   кот   кошка   милота   
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3  комментария
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Повелитель Бури 50 минут назад
Брехня! Это видео изменено на обратное!
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Старожил 12 минут назад

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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3673 поста (3628 в горячем)

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