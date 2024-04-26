Ален Делон и его ужасные дети

К несчастью, жизнь одного из самых красивых мужчин мирового кинематографа, в последние годы превратилась в какой-то жалкий фарс. И виной тому вовсе не сам Делон, а его наследники.
88-летний актёр тяжело болеет и ведёт отшельнический образ жизни. Последней трагедией для Делона стал распад его семьи. Трое детей Делона (дочь Анушка, сыновья Энтони и Ален-Фабьен) ведут борьбу за грядущее наследство отца, а оно, надо сказать, немалое и исчисляется сотнями миллионов евро. Французы очень любят Делона, регулярно пересматривая фильмы с ним. Но также они не прочь почитать издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, где регулярно публиковались статьи про семейные обстоятельства Делона.
Итак. Всего у французского актёра трое детей от двух разных женщин. Ещё одного сына актёр не признал и тот уже скончался.
Детишки актёра в последнее время не стесняются публично поливать друг друга грязью, не пугаясь никаких судебных исков, ни оскорблений, ни даже тайно записанных разговоров.
Первым заговорил 59-летний Энтони Делон (сын Алена от его первой жены Натали), когда дал интервью: он обвинил там свою младшую сводную сестру Анушку в том, что она плетёт всякие интриги. И в том, что она утаила результаты теста на когнитивные способности Алена Делона.
Несколько ранее суд города Монтражи определил Делона под повышенную опеку. Теперь он не может сам распоряжаться своим имуществом и это будет за него делать куратор, назначенный судом.
Анушке 33 года и она дочь уже второй жены Делона - голландской модели Розали ван Бримен. Девушка не стала молчать на выпады старшего брата и её адвокат опубликовал заявление, где, в числе прочего, говорилось следующее: "больше не в силах терпеть агрессивное поведение своего сына, который постоянно твердит, что он [Ален Делон] выжил из ума".
Дальше родственнички приправили свои слова взаимными публичными оскорблениями, озвучив их на французском ТВ.
И, будто всего этого было недостаточно, на сцену пришёл братец Анушки и Энтони - 29-летний Ален-Фабьен. Молодой человек выложил в социальную сеть запись, где будто бы Анушка шёпотом наговаривала папе всякие мерзости про собственных братьев.
Такой вот жабогадюкинг получился. Кстати, в нём еще издалека мелькает 66-летняя Хироми Ролллин, бывшая то ли просто экономкой, то ли и экономкой и любовницей Алена.
Стоит напомнить, что Ален Делон пережил в 2019 году двойной инсульт, у него болезнь Альцгеймера и диффузная лимфома.
В январе Делона осмотрел врач, назначенный судом, но детки тут же оспорили заключение. Хироми дети единодушно выгнали из дома в 2023 году. Роллин не стала молчать и подала на них иск, что они ставят жизнь родного отца под угрозу, лишая его нужных лекарств и изолируя от всех.
Всё происходит в особняке, который построил Ален Делон в лесу. Там он живёт с Аленом-Фабьеном, туда же периодически приезжают и Анушка с Энтони.
Поместье Души удалённое и, по словам младшего сына, уже не в таком хорошем состоянии, как было раньше. Поломки, перебои с электричеством и прочее.
Всё было бы не так плачевно для самого Алена, если бы он ушёл в то небытие, в котором пребывают больные Альцгеймером. К несчастью, несмотря на то, что физически актёр уже весьма слаб, он всё равно большую часть находится в сознании и прекрасно понимает весь тот кошмар, в который погрузилась его семья.
Нельзя отрицать, что у Делона была очень непростая жизнь: с четырёх лет он находился в приёмной семье, участвовал в Индокитайской войне, по возвращении в Париж его окружением были в основном секс-работницы и бандиты. Его кинокарьера тот редкий случай удачи, вкупе с трудолюбием и уникальной внешностью. Ален обладал большим гонором, что привело к некоей конкуренции с сыновьями, чьи амбиции он пытался задавить в самом начале. Обращался он с Энтони и Аленом-Фабьеном не очень-то хорошо, если не сказать жестоко. Оба сына халатно обращались с оружием, злоупотребляли веществами и у них были проблемы с законом.
С дочерью, кстати, у Алена были совсем другие отношения. В 2008 году он сказал о своей Анушке: "ни одной женщине я так часто не говорил, что я ее люблю".
Кстати, возвращаясь к непризнанному сыну Делона, по имени Ари, рождённому в 1962 году. Матерью его была участница группы Velvet Underground Нико. Несмотря на отказ Алена признать своё отцовство, мать актёа была уверена, что Ари её внук и помогала в его воспитании.
К несчастью, Ари скончался в 2023 году от передозировки.
По завещанию, половина его активов достаётся Анушке, а вторая делится пополам между Энтони и Аленом-Фабьеном. Но кажется, что дело не только в состоянии Делона, исчисляемого в 245 млн евро. Возможно дети до сих пор пытаются "выиграть" в гонке за любовь отца...
Источник:
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Делона жаль, время не щадит никого.
Хотя читал про него, что он по молодости был тот ещё себялюбивый эгоист.
Впрочем, это его путь