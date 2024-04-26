Ален Делон и его ужасные дети

Итак. Всего у французского актёра трое детей от двух разных женщин. Ещё одного сына актёр не признал и тот уже скончался.

Детишки актёра в последнее время не стесняются публично поливать друг друга грязью, не пугаясь никаких судебных исков, ни оскорблений, ни даже тайно записанных разговоров.

Первым заговорил 59-летний Энтони Делон (сын Алена от его первой жены Натали), когда дал интервью: он обвинил там свою младшую сводную сестру Анушку в том, что она плетёт всякие интриги. И в том, что она утаила результаты теста на когнитивные способности Алена Делона.

Несколько ранее суд города Монтражи определил Делона под повышенную опеку. Теперь он не может сам распоряжаться своим имуществом и это будет за него делать куратор, назначенный судом.