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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1365 постов • 58 подписчиков подписаться
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В цветочном магазине Ростова флористы жестоко расправились с грабителями-неудачниками

В цветочном магазине Ростова флористы жестоко расправились с грабителями-неудачниками

Автор:
20 апреля 2024 10:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   кража   наказание   негатив   ростов   цветочники   цветы   
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В одном из цветочных магазинов у ЦГБ двое мужчин попытались похитить авторский букет и всю выручку из кассы, но были пойманы с поличным и наказаны на месте. Всю историю зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах двое мужчин заходят в пустой цветочный павильон. Быстро оценив ситуацию, один из них забирает наличные из кассы, второй - авторский цветочный букет с белыми розами. На месте кражи посетителей застаёт врасплох вернувшийся флорист. Он распыляет газ из перцового баллончика, а после запирает двери в магазин.


В какой-то момент одному из грабителей становится плохо. Он призывает продавцов открыть дверь. После того как мужчина оказывается на улице, его избивают цветочники.


В финале жестокого видеоролика неизвестный мужчина заходит в павильон и двумя поставленными ударами нокаутирует второго похитителя.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   конфликт   кража   наказание   негатив   ростов   цветочники   цветы   
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20  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Повезло ворам, что это цветочники, а не мясники.
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0
Оглобля 7 минут назад
Ну, за возбуждение межнациональной розни! Не чокаясь.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
17k
Booka1a 37 минут назад
ну нормально. видео пошло по интрнету, попадется на глаза прокуратуре, цветочники присядут
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11k
Билли 38 минут назад
Типичные безработные нарки Ростовско-Краснодарские. Их обычно за километр видно по характерному стилю одежды: сланцы, шорты, футболка Найк/Абибас с бейсболкой и сумочкой через плечо и озирающийся по сторонам бесцельный взгляд.
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11k
Доктор 46 минут назад
Браво ! БИС !!!
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13k
U55R 48 минут назад
Преступление и тут же мгновенное наказание. Шикарно!
Приятно видеть, когда торжествует именно справедливость, а не закон. Закон в таких случаях либо бессилен, либо вообще на стороне преступников.
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11k
Дмитрий Час назад
Два синяка в одном саду 3.14...ы схватили в наградУ!
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4k
Наблюдатель Час назад
Считаю, что подобное наказание, намного эффективнее штрафа или какой нибудь условки. В следующий раз сто раз подумают, а стоит ли...
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7k
schmubu Час назад
молодчик какой. вырубил, и на бочок положил, как и положено при оказании первой помощи.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
На мой взгляд даже в полицию сдавать не надо, просто выкинуть как шваль на улицу. Надеюсь будет уроком любителям легкой и быстрой наживы
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2460 постов (2400 в горячем)

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