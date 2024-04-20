В цветочном магазине Ростова флористы жестоко расправились с грабителями-неудачниками

На кадрах двое мужчин заходят в пустой цветочный павильон. Быстро оценив ситуацию, один из них забирает наличные из кассы, второй - авторский цветочный букет с белыми розами. На месте кражи посетителей застаёт врасплох вернувшийся флорист. Он распыляет газ из перцового баллончика, а после запирает двери в магазин.

В какой-то момент одному из грабителей становится плохо. Он призывает продавцов открыть дверь. После того как мужчина оказывается на улице, его избивают цветочники.

В финале жестокого видеоролика неизвестный мужчина заходит в павильон и двумя поставленными ударами нокаутирует второго похитителя.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!