В цветочном магазине Ростова флористы жестоко расправились с грабителями-неудачниками

В одном из цветочных магазинов у ЦГБ двое мужчин попытались похитить авторский букет и всю выручку из кассы, но были пойманы с поличным и наказаны на месте. Всю историю зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах двое мужчин заходят в пустой цветочный павильон. Быстро оценив ситуацию, один из них забирает наличные из кассы, второй - авторский цветочный букет с белыми розами. На месте кражи посетителей застаёт врасплох вернувшийся флорист. Он распыляет газ из перцового баллончика, а после запирает двери в магазин.
В какой-то момент одному из грабителей становится плохо. Он призывает продавцов открыть дверь. После того как мужчина оказывается на улице, его избивают цветочники.
В финале жестокого видеоролика неизвестный мужчина заходит в павильон и двумя поставленными ударами нокаутирует второго похитителя.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
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Но самое главное что уверен в том, что хозяева и продавцы ларька готовы не только взять на себя все эти траты, но ещё и доплатить столько же, только бы посадить "героев".