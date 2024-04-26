Мужчина отдаёт шерсть своего кота птицам

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Владелец котика собирает шерсть питомца и оставляет её на улице. Птицы забирают её и используют в качестве материала для строительства гнезд.
Мужчина оставляет шерсть кота в месте, доступном для птиц. Это облегчает пернатым процесс поиска нужных для гнезд материалов.
Шерсть позволяет птицам утеплить свои жилища и защитить их от влаги.
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