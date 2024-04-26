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Мужчина отдаёт шерсть своего кота птицам

Мужчина отдаёт шерсть своего кота птицам

Автор:
26 апреля 2024 13:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   гнездо   животные   кот   шерсть   
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Владелец котика собирает шерсть питомца и оставляет её на улице. Птицы забирают её и используют в качестве материала для строительства гнезд.

Мужчина оставляет шерсть кота в месте, доступном для птиц. Это облегчает пернатым процесс поиска нужных для гнезд материалов.

Шерсть позволяет птицам утеплить свои жилища и защитить их от влаги.

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Метки: Видео   в мире   гнездо   животные   кот   шерсть   
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5  комментариев
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11k
Сергей 16 минут назад
Я кавказину в лесу вычёсывал, через неделю нифига не осталось, всё растащили.
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7k
S__D 5 минут назад
В огороде пару лет уже висит полторашка с прорезями, полностью набитая шерстью (две собаки), птички иногда прилетают, надёргивают.
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40k
АнтонПолднев 10 минут назад
С такого кота можно легко массовой застройкой заниматься...
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9k
Alex Полчаса назад
Кот: "Хозяин, а ты меня спросить не забыл?!"
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3631 пост (3596 в горячем)

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