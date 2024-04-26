Замначальника кировского УМВД задержали пьяным за рулём

Весьма крупный улов попался сотрудникам ДПС в ночь на 23 апреля на перекрёстке улиц Московской и Производственной в Кирове. Правоохранители следовали с включёнными мигалками за автомобилем Audi Q5, водитель которого никак не хотел останавливаться. В итоге гаишники заблокировали "Ауди" на перекрёстке, но не успели подойти к водителю, как тот сам выскочил и начал размахивать удостоверением.





Корочка автоинспекторов впечатлила не сильно, поскольку они почувствовали исходящий от мужчины запах алкоголя. Водителя оформили по всем правилам и отвезли на медосвидетельствование, результаты которого показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (0,35 промилле).