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Замначальника кировского УМВД задержали пьяным за рулём

Замначальника кировского УМВД задержали пьяным за рулём

Автор:
26 апреля 2024 19:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ДПС   Киров   алкоголь   замначальника УМВД   увольнение   
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Начальство посоветовало полковнику уволиться по собственному желанию.

Весьма крупный улов попался сотрудникам ДПС в ночь на 23 апреля на перекрёстке улиц Московской и Производственной в Кирове. Правоохранители следовали с включёнными мигалками за автомобилем Audi Q5, водитель которого никак не хотел останавливаться. В итоге гаишники заблокировали "Ауди" на перекрёстке, но не успели подойти к водителю, как тот сам выскочил и начал размахивать удостоверением.


Корочка автоинспекторов впечатлила не сильно, поскольку они почувствовали исходящий от мужчины запах алкоголя. Водителя оформили по всем правилам и отвезли на медосвидетельствование, результаты которого показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (0,35 промилле).

СМИ пишут, что автоинспекторы не сразу узнали замначальника УМВД по Кировской области Андрея Воронова. А когда узнали, то решили, что таким необычным образом ФСБ проверяет их работу. Поэтому полковника оформили по всем правилам. Известно, что после задержания Воронов ушёл на больничный.


"Возможно, надеется, что вопрос решится. Однако, по слухам, Селянин (Константин Селянин, начальник УМВД РФ по Кировской области) якобы сказал, что иного выхода, кроме как увольнение, из данной ситуации нет", — рассказал источник в силовых структурах.


Уже известно, что Воронов подал рапорт об увольнении из МВД. Помимо должности он, конечно же, лишился прав и 30 тысяч рублей в виде штрафа.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   Киров   алкоголь   замначальника УМВД   увольнение   
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33  комментария
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17k
Kostick 2 часа назад
бггг, подумали что замначальника умвд, фэйсы использовали как подставу?))) красавцы, и не докопаться!
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16k
Типа граф 9 минут назад
Капец , меня за 0.02 промили с работы уволили , допоздна ДР отмечал , потом на работу вышел , а тут как он вообще за рулём сидел ?!
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6k
sumrаknn 23 минуты назад
При такой должности - деньги, служебные ништяки, косвенные доходы в виде косвенных услуг и тд. И тут выпимши... ну возьми такси, это 1/100000 месячного дохода. Нет? бессмертный? Вообще хорошо. Начали самоочищаться. Помню лет 18 назад, мне, мужику, на стоянке около дома молодой гаишник 20++ лет рамсил - мол смотри, за три года бмв и квартира и ходил гоголем. Многие перед ним лебизили, я ему предъявлял, оскорблял. Жалею что не сообщал в ссб, не верил тогда .
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Не повезло ему, не чеченец и не друг Кадырова, так бы приехали фанаты чая Ахмат и забрали бы его и машину, и гаишников бы ещё попросили уволить, за то что уважаемого человека тормозят.
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10k
sedoisever Полчаса назад
Ну, вот только ленивый не херасосил гайцов... Но молодцы же.
Что там и как дальше, это второй вопрос. Главное, что свою работу сделали.
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52
Бывалый Трус Полчаса назад
"СМИ пишут, что автоинспекторы не сразу узнали замначальника УМВД по Кировской области Андрея Воронова. А когда узнали, то решили, что таким необычным образом ФСБ проверяет их работу. Поэтому полковника оформили по всем правилам."

Настало время удивительных историй.
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
"Эх, только б сесть мне князем на Путивле:
я зажил бы на славу...
Я б им княжество управил,
я б казны им поубавил,
пожил бы я всласть,
ведь на то и власть. "©

Эх, не удалось человеку всласть пожить.
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79k
Viktor Полчаса назад
На пенсию хоть заработал, болезный?
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7k
мемфрид 39 минут назад
Во дурак
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15k
кот базилий 40 минут назад
0.35 и так бузить начал - просто сказка.
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643
ivandike 49 минут назад
А в Дагестане почему не так?
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90
tom ivandike 42 минуты назад
Это другое
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1k
c3nsor3d 55 минут назад
Бессмертные, что ли, думают(??) ..
Карьеру в жопу и на ветер...
Удивляюсь...)
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182
Комнатный Сибиряк 55 минут назад
0.35 промилле, если не ошибаюсь это бутылка пива, нумаксимум две, ну или рюмка водки, конечно за руль садиться нельзя, но это не пьяный, это только для запаха
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9k
TitaniumAngelSmiht Час назад
Чёт "новые дворяне" посыпались...
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17k
ron Час назад
пьяный в жопу, за рулем - и просто уволится? хотя бы лишите прав на пару лет,если не можете наказать эту сволочь достойно
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39k
russger Час назад
Пьяный "мент" за рулём? Никогда такого не было и вот на тебе
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1k
Mr White Man Час назад
А как там глава МЧС Чечни ?
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10k
Гвоздь Час назад
"Давай увольняйся, а то золотой унитаз отберём!" - был разговор.
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24k
Shtoppi Час назад
«Начальство посоветовало полковнику уволиться по собственному желанию.»
------------
видимо пришло его время уступить теплое место следующему по списку
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21k
Robin Hood Час назад
А ... в Кирове что разве нет услуги "трезвый водитель" ???? Да нет вроде есть. И берут не дорого ...
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40k
АнтонПолднев Час назад
На такси ж денег не было. Оказался в безвыходной ситуации...
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Burzum
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