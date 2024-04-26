Замначальника кировского УМВД задержали пьяным за рулём

Начальство посоветовало полковнику уволиться по собственному желанию.
Весьма крупный улов попался сотрудникам ДПС в ночь на 23 апреля на перекрёстке улиц Московской и Производственной в Кирове. Правоохранители следовали с включёнными мигалками за автомобилем Audi Q5, водитель которого никак не хотел останавливаться. В итоге гаишники заблокировали "Ауди" на перекрёстке, но не успели подойти к водителю, как тот сам выскочил и начал размахивать удостоверением.
Корочка автоинспекторов впечатлила не сильно, поскольку они почувствовали исходящий от мужчины запах алкоголя. Водителя оформили по всем правилам и отвезли на медосвидетельствование, результаты которого показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (0,35 промилле).
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СМИ пишут, что автоинспекторы не сразу узнали замначальника УМВД по Кировской области Андрея Воронова. А когда узнали, то решили, что таким необычным образом ФСБ проверяет их работу. Поэтому полковника оформили по всем правилам. Известно, что после задержания Воронов ушёл на больничный.
"Возможно, надеется, что вопрос решится. Однако, по слухам, Селянин (Константин Селянин, начальник УМВД РФ по Кировской области) якобы сказал, что иного выхода, кроме как увольнение, из данной ситуации нет", — рассказал источник в силовых структурах.
Уже известно, что Воронов подал рапорт об увольнении из МВД. Помимо должности он, конечно же, лишился прав и 30 тысяч рублей в виде штрафа.
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Что там и как дальше, это второй вопрос. Главное, что свою работу сделали.
Настало время удивительных историй.
я зажил бы на славу...
Я б им княжество управил,
я б казны им поубавил,
пожил бы я всласть,
ведь на то и власть. "©
Эх, не удалось человеку всласть пожить.
Карьеру в жопу и на ветер...
Удивляюсь...)
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видимо пришло его время уступить теплое место следующему по списку