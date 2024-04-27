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Упавшее дерево чудом не задело курьера

Упавшее дерево чудом не задело курьера

Автор:
27 апреля 2024 07:38
Метки: Видео   Дерево   в мире   курьер   падение   повезло   
1052
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Камера наружного видеонаблюдения запечатлела падение дерева на место, где находились доставщики готовой еды. К счастью, никто из них не пострадал.

По сообщениям СМИ, работники курьерской службы сделали остановку возле закусочной, когда массивное дерево упало около припаркованных мотоциклов. Один из курьеров успел покинуть опасное место, в то время, как его коллега оказался между двух ветвей дерева.

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Метки: Видео   Дерево   в мире   курьер   падение   повезло   
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3  комментария
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145k
parallax 2 часа назад
Коммунальным службам выдать пропистон. Дерево явно насквозь гнилое и стоит таковым не первый год. Просто чудо, что ни кто не пострадал.
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1k
Alexandr Минуту назад
По одной жизни в минус.
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8k
Oleg 50 минут назад
Ну за то он был в каске )
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3675 постов (3628 в горячем)

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