Упавшее дерево чудом не задело курьера

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Камера наружного видеонаблюдения запечатлела падение дерева на место, где находились доставщики готовой еды. К счастью, никто из них не пострадал.
По сообщениям СМИ, работники курьерской службы сделали остановку возле закусочной, когда массивное дерево упало около припаркованных мотоциклов. Один из курьеров успел покинуть опасное место, в то время, как его коллега оказался между двух ветвей дерева.
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