Кот не даёт хозяйке закрыть холодильник

Какое зрелище еще так сильно способно греть душу, как битком набитый открытый холодильник? Вряд ли что-то может сравниться с этим. По крайней мере, кот из этого видео думает именно так.

И когда эта бестолковая кожаная вдруг решила закрыть его, котофей был максимально недоволен этим, на что недвусмысленно намекал ей шипением и ударами лапой. Видите ли, какие-то продукты там пропадут, разве это повод?!