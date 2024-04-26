Кот не даёт хозяйке закрыть холодильник

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Кот оказался против того, чтобы хозяйка закрывала дверь холодильника. Пушистый питомец начал мешать женщине.
Какое зрелище еще так сильно способно греть душу, как битком набитый открытый холодильник? Вряд ли что-то может сравниться с этим. По крайней мере, кот из этого видео думает именно так.
И когда эта бестолковая кожаная вдруг решила закрыть его, котофей был максимально недоволен этим, на что недвусмысленно намекал ей шипением и ударами лапой. Видите ли, какие-то продукты там пропадут, разве это повод?!
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