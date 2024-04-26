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Сообщество Без кота и жизнь не та 2312 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот не даёт хозяйке закрыть холодильник

Кот не даёт хозяйке закрыть холодильник

Автор:
26 апреля 2024 07:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Холодильник   животные   кот   кошка   
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Кот оказался против того, чтобы хозяйка закрывала дверь холодильника. Пушистый питомец начал мешать женщине.

Какое зрелище еще так сильно способно греть душу, как битком набитый открытый холодильник? Вряд ли что-то может сравниться с этим. По крайней мере, кот из этого видео думает именно так.

И когда эта бестолковая кожаная вдруг решила закрыть его, котофей был максимально недоволен этим, на что недвусмысленно намекал ей шипением и ударами лапой. Видите ли, какие-то продукты там пропадут, разве это повод?!

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Холодильник   животные   кот   кошка   
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1  комментарий
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149
ya da Полчаса назад
Пушистый хотел охладиться
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3226 постов (3166 в горячем)

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