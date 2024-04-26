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Приора против тросового барьера

Приора против тросового барьера

Автор:
26 апреля 2024 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   отбойник   
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Авария возле остановки «Улица Гражданская» в Чебоксарах. Водитель «Приоры» не справился с управлением и налетел на тросовое ограждение. Происшествие попало в объектив видеорегистратора и камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   отбойник   
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4  комментария
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31k
Григорий 15 минут назад
Оградка отлично сработала! Только летун и пострадал, а мог-бы и на встречку попасть.
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20k
speaktr-st 16 минут назад
Ограждение свою функцию выполнило, иначе бы джыгит угробил кого-нибудь на встречке.
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7k
Dima Полчаса назад
Они там кругами что ли ездят?
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4k
Владимир Час назад
Какой культурный в авто с регистратором
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1412 постов (1428 в горячем)

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