Приора против тросового барьера

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Авария возле остановки «Улица Гражданская» в Чебоксарах. Водитель «Приоры» не справился с управлением и налетел на тросовое ограждение. Происшествие попало в объектив видеорегистратора и камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина отбойник
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