17 строительных фиаско, в которых виноваты горе-работники

Обычно мы доверяем профессиональным строителям, и считаем, что большинство зданий будут тщательно спланированы и построены, учитывая значительные затраты и долгосрочный характер проектов. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. В этом посте вы увидите эпичные промахи строителей недоучек.