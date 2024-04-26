17 строительных фиаско, в которых виноваты горе-работники

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Обычно мы доверяем профессиональным строителям, и считаем, что большинство зданий будут тщательно спланированы и построены, учитывая значительные затраты и долгосрочный характер проектов. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. В этом посте вы увидите эпичные промахи строителей недоучек.
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