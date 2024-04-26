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17 строительных фиаско, в которых виноваты горе-работники

17 строительных фиаско, в которых виноваты горе-работники

Автор:
26 апреля 2024 22:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Недоучки   виноваты   горе-работники   проекты   строительные   фиаско   
1903
19

Обычно мы доверяем профессиональным строителям, и считаем, что большинство зданий будут тщательно спланированы и построены, учитывая значительные затраты и долгосрочный характер проектов. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. В этом посте вы увидите эпичные промахи строителей недоучек.

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Метки: Недоучки   виноваты   горе-работники   проекты   строительные   фиаско   
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4  комментария
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62k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Тут прям произведение искусства получилось... символизм какой то, противоборство порядка и хаоса, энтропия вселенной и тд))
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3k
Seryi_spb Минуту назад
По большей части горе-проектировщики или те, кто им ТЗ составлял.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1844 поста (1788 в горячем)

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