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В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как работника научного отдела

В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как работника научного отдела

Автор:
26 апреля 2024 18:54
Сообщество : Животные
Метки: выборг   животные   интересное   котик   милота   музей   фото   
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Котик пришёл в музей сам и за год показал отличные результаты научной и исследовательской деятельности.

Работники Выборгского замка сообщили, что штат пополнился ещё один научным сотрудником. Правда, у сотрудника есть лапки и хвост, его зовут Персей и он кот.

Персей появился в музее год назад. По словам сотрудников, он пришёл в музей сам, никто не планировал его заводить. Персей занимает пост своего предшественника – сэра Филимона, который погиб несколько лет назад. За год работы в музее кот привык к работникам и теперь считает его своим домом.

24 апреля исполнился год, как кот живёт в Выборгском музее. К этой дате сотрудники музея решили оформить Персея в штат музея-заповедника с припиской к научному отделу.



“За «отчетный» период Персей показал себя с самых лучших сторон, особенно проявив незаурядные качества в области научного поиска и археологии. С естественными навыками тоже все в порядке (мышей ловит, птичек тоже). Главный же талант и призвание Персея – это психотерапия. Здесь ему просто нет равных. Поскольку Сэр Филимон оставил преемнику обширные инструкции, то процесс их изучения продолжается”, - рассказали в музее.


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Метки: выборг   животные   интересное   котик   милота   музей   фото   
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4  комментария
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7k
перевозчик Час назад
какая прелесть)))
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3k
Александр 17 секунд назад
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463
Skywriter Полчаса назад
...мяучной и мышследовательской деятельности...
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7k
Lexx 47 минут назад
-- Персей занимает пост своего предшественника – сэра Филимона, который погиб несколько лет назад.--
Так то мифологический Персей, тоже не своей смертью помер. Сотрудники музея, а книжек не читали.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4969 постов (4755 в горячем)
Pika-Pika?
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