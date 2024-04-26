В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как работника научного отдела

Котик пришёл в музей сам и за год показал отличные результаты научной и исследовательской деятельности.
Работники Выборгского замка сообщили, что штат пополнился ещё один научным сотрудником. Правда, у сотрудника есть лапки и хвост, его зовут Персей и он кот.
Персей появился в музее год назад. По словам сотрудников, он пришёл в музей сам, никто не планировал его заводить. Персей занимает пост своего предшественника – сэра Филимона, который погиб несколько лет назад. За год работы в музее кот привык к работникам и теперь считает его своим домом.
24 апреля исполнился год, как кот живёт в Выборгском музее. К этой дате сотрудники музея решили оформить Персея в штат музея-заповедника с припиской к научному отделу.
“За «отчетный» период Персей показал себя с самых лучших сторон, особенно проявив незаурядные качества в области научного поиска и археологии. С естественными навыками тоже все в порядке (мышей ловит, птичек тоже). Главный же талант и призвание Персея – это психотерапия. Здесь ему просто нет равных. Поскольку Сэр Филимон оставил преемнику обширные инструкции, то процесс их изучения продолжается”, - рассказали в музее.
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Так то мифологический Персей, тоже не своей смертью помер. Сотрудники музея, а книжек не читали.