В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как работника научного отдела

Работники Выборгского замка сообщили, что штат пополнился ещё один научным сотрудником. Правда, у сотрудника есть лапки и хвост, его зовут Персей и он кот.

Персей появился в музее год назад. По словам сотрудников, он пришёл в музей сам, никто не планировал его заводить. Персей занимает пост своего предшественника – сэра Филимона, который погиб несколько лет назад. За год работы в музее кот привык к работникам и теперь считает его своим домом.