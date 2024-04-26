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Кошмар любого водителя

Кошмар любого водителя

Автор:
26 апреля 2024 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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Три видеоролика с внезапным появлением детей на проезжей части. В первом случае в Магнитогорске все отделались испугом, но как сообщается - все покинули место ДТП и не сообщили в полицию. В ГИБДД посмотрели этот ролик, нашли водителя и теперь в поисках родителей ребёнка. 35-летнего водителя ожидает административная ответственность за оставление места ДТП, в котором он стал участником.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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6  комментариев
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62k
dima423 Час назад
Не правильно то что даже если вина пешехода 100% и водитель вообще не мог ничего сделать, то все равно он должен отвечать за это дтп, хотя бы финансово... Я считаю что эту норму закона надо однозначно менять... если виноват водитель, то несет ответственность и ее даже можно ужесточить, но если он не виноват, то и ответственности быть не должно никакой!
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3k
Relost 42 минуты назад
Потому что для профилактики надо не мультики про ПДД показывать, а в отделение травматологии экскурсии водить, чтобы в голове "красивая картинка" зафиксировалась какие последствия у шалости.
Меня в детстве во дворе чуть КАвЗ не переехал, убегал от обстрела снежками и несся куда глаза глядят. Скрежет тормозов и свист гидравлик врезался в мозг на всю жизнь, ну и "прививка» правил ПДД, прописанная водилой, тоже ))))
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17k
Patmaz Час назад
Тоже сталкивался с таким. Слава богу, без физического контакта и последствий. Но ощущения, так себе...
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Да, это реальный кошмар, и никто не застрахован от этого, даже неукоснительно соблюдая ПДД любой водитель может попасть в такую ситуацию - помочь, как мне кажется, может только постоянная профилактика подобных правонарушений, начиная с бесед в детсадах и школах - как с родителями детей, так и без них, и заканчивая роликами по ТВ. Только всё это должно быть на постоянной основе, а не в виде всяких там месячников, декадников и прочих квартальников - тогда толк будет.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1408 постов (1428 в горячем)

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