Кошмар любого водителя

Три видеоролика с внезапным появлением детей на проезжей части. В первом случае в Магнитогорске все отделались испугом, но как сообщается - все покинули место ДТП и не сообщили в полицию. В ГИБДД посмотрели этот ролик, нашли водителя и теперь в поисках родителей ребёнка. 35-летнего водителя ожидает административная ответственность за оставление места ДТП, в котором он стал участником.

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Второй случай из Приморска, Калининградской области более тяжёлый. Мальчик 2017 г.р. рванул от матери прямо под колёса проезжающего Мерседеса и получил телесные повреждения. В ГИБДД напомнили: при движении по тротуару идите слева от ребенка и держите его за руку. 2024-04-26T08:57:00+03:00 Пропустить Второй случай из Приморска, Калининградской области более тяжёлый. Мальчик 2017 г.р. рванул от матери прямо под колёса проезжающего Мерседеса и получил телесные повреждения.



В ГИБДД напомнили: при движении по тротуару идите слева от ребенка и держите его за руку.

Ещё один пример того "Как делать не надо" из Минска. 8-летняя девочка не глядя по сторонам выбежала на пешеходный переход и попала под машину. Её доставили в больницу для обследования. 2024-04-26T08:57:00+03:00 Пропустить Ещё один пример того "Как делать не надо" из Минска. 8-летняя девочка не глядя по сторонам выбежала на пешеходный переход и попала под машину. Её доставили в больницу для обследования.