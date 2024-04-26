Кошмар любого водителя

1250
1
3
Три видеоролика с внезапным появлением детей на проезжей части. В первом случае в Магнитогорске все отделались испугом, но как сообщается - все покинули место ДТП и не сообщили в полицию. В ГИБДД посмотрели этот ролик, нашли водителя и теперь в поисках родителей ребёнка. 35-летнего водителя ожидает административная ответственность за оставление места ДТП, в котором он стал участником.
Второй случай из Приморска, Калининградской области более тяжёлый. Мальчик 2017 г.р. рванул от матери прямо под колёса проезжающего Мерседеса и получил телесные повреждения.
В ГИБДД напомнили: при движении по тротуару идите слева от ребенка и держите его за руку.
В ГИБДД напомнили: при движении по тротуару идите слева от ребенка и держите его за руку.
Ещё один пример того "Как делать не надо" из Минска. 8-летняя девочка не глядя по сторонам выбежала на пешеходный переход и попала под машину. Её доставили в больницу для обследования.
Ссылки по теме:
- Водитель сбил детей на пешеходном переходе
- Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП
- Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов
- Осторожно, дети!
- Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате
Новости партнёров
реклама
Меня в детстве во дворе чуть КАвЗ не переехал, убегал от обстрела снежками и несся куда глаза глядят. Скрежет тормозов и свист гидравлик врезался в мозг на всю жизнь, ну и "прививка» правил ПДД, прописанная водилой, тоже ))))