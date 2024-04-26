Стоило так торопиться?

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В Костроме водитель автомобиля Форд Фьюжн опрометчиво решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора, но в его планы "вмешался" водитель на автомобиле Лада Приора. Никто не пострадал.
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