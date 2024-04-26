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Стоило так торопиться?

Стоило так торопиться?

Автор:
26 апреля 2024 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   светофор   
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В Костроме водитель автомобиля Форд Фьюжн опрометчиво решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора, но в его планы "вмешался" водитель на автомобиле Лада Приора. Никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   светофор   
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3  комментария
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4k
kuchipachi Час назад
Сдаётся мне, что он не проскакивал на красный, а просто не смотрел на светофор.
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
Долбо...опп
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48k
Соломей 24 минуты назад
это не змея, ухмыляясь сказал...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1408 постов (1428 в горячем)

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