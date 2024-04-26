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Сотни люксовых утопленников на улицах Дубая

Сотни люксовых утопленников на улицах Дубая

Автор:
26 апреля 2024 12:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Дубаи   авто   автомир   автомобили   машина   наводнение   потоп   утопленник   
1739
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Мощный шторм и наводнение обрушившиеся на Дубай усложнили жизнь в регионе. Большое количество автомобилей, включая дорогие, пострадали от наводнения. Многие автомобили оказались затопленными на подземных парковках. Кадры с улиц показывают различные степени повреждения машин. Последствия ливня в Дубае всё ещё не ликвидированы.
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Метки: Автовсячина   Дубаи   авто   автомир   автомобили   машина   наводнение   потоп   утопленник   
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29  комментариев
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82
ПИВОнер 2 часа назад
Блин.. Ну что тут ответить..? "Ждём-с"!
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10k
vasilykopkov Секунду назад
Кто знает, на что надо смотреть, чтобы не купить утопленника?
Поделитесь, думаю всем интересно будет.
Ну, допустим первый признак - это цена ниже рынка (но это не точно).
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309
Sergei Timofeich 3 минуты назад
Были бы руки из того места,восстановить можно,Миша Яковлев с корешем восстановили Джип Компас,утопленый в америке по приборку в солёной воде...
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8k
Влад 17 минут назад
недавно был в дубаях-там теслы в такси в основном. это для нас ух космос-а там обычная бюджетная каталка. как сказала в 20м году машка захарова-бедные должны жить по бедному. а то наберут кредитов-и ездят по заграницам и хорошие машинки берут. надо чтоб видно было-если чел в хорошей одежде и на хорошей машине-он успешный, а не вот это вот всё. она ж рупор власти-ну вот -воплощяется задумка ...
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309
Sergei Timofeich Александр 5 секунд назад
Да бесполезно тупым обьяснять,они как бараны,видят блестяшки,упрутся рогом и сравнивают не сравнимое...
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4k
Тварь Полчаса назад
Скоро на Авито авто.
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7k
livaneth Полчаса назад
Особенность утопленника - любая система может отказать без предупреждения. Например руль на скорости заклинит. Или тормоза не захотят схватиться. Так что утопленника не надо покупать, достаточно оказаться с ним на одной улице. Ждем-с.
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2k
ant-laz11 Полчаса назад
да уж старая гейропа подымет денег тна обновлений автопарка шейхов
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9k
Alex Полчаса назад
Скоро на Авито-авто: "Не бит, не крашен, один хозяин."
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2k
Сложные Щи 39 минут назад
Скоро на Московских улицах!
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12k
Том Сойер 48 минут назад
Представляю, что в Дубай Молле на парковках сейчас творится....

(А чего им парится-то, выкатят потом весь этот залитый люкс в пустыню, двери откроют и за пару-трое суток всё высохнет, химчистку салона, вонючек разных - и на рынки всех стран поедут дальше эти утопленники)
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6k
methos2 55 минут назад
Это люксовые машины. Кому-то жалко людей, которые купить мерс S-класса, а он окажется утопленником?
Тем более, топились они с выключенным двигателем. Так что в принципе ничего супер страшного. Но геморрой конечно найти можно. С другой стороны, они пойдут явно дешевле рынка
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145k
parallax Час назад
Скоро появятся в продаже как небитые.
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11k
Алексей Час назад
У совремнных авто существую датчики затопления при срабатывании которых все стекла должны занять нижнее положение На видео все стекла закрыто,не понимай
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40k
АнтонПолднев Час назад
Печальное зрелище...
Ну ничего. Как говорится, "скоро на торговых площадках нашей страны".
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Добрый Бабайка
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