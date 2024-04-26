Сотни люксовых утопленников на улицах Дубая

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Мощный шторм и наводнение обрушившиеся на Дубай усложнили жизнь в регионе. Большое количество автомобилей, включая дорогие, пострадали от наводнения. Многие автомобили оказались затопленными на подземных парковках. Кадры с улиц показывают различные степени повреждения машин. Последствия ливня в Дубае всё ещё не ликвидированы.
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Ну, допустим первый признак - это цена ниже рынка (но это не точно).
Только вы забываете посмотреть на арабский мир целиком. Это один народ. Несколько анклавов жируют, остальные в нищете, разрухе и бесконечных войнах.
Всё по заветам создателей Тесл. Что и нам пытаются навесить.
Назови пож-ста один технологичный продукт производства супер-правильных ОАЭ. Лет пять спрашиваю вашего брата - пока никто не ответил.
И хотелось бы увидеть ссылку на слова Захаровой.
Спасибо!
(А чего им парится-то, выкатят потом весь этот залитый люкс в пустыню, двери откроют и за пару-трое суток всё высохнет, химчистку салона, вонючек разных - и на рынки всех стран поедут дальше эти утопленники)
Тем более, топились они с выключенным двигателем. Так что в принципе ничего супер страшного. Но геморрой конечно найти можно. С другой стороны, они пойдут явно дешевле рынка
Ну ничего. Как говорится, "скоро на торговых площадках нашей страны".