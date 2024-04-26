Китайские автомобили снова подорожали

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В первом квартале 2024 года средняя стоимость китайских автомобилей в России выросла на 9,3% и составляет чуть более 3 миллионов рублей. GAC показал наибольший прирост цены (+53%, до 4,3 миллиона рублей). Цены на автомобили Hongqi наоборот снизились на 54,5%.
Средняя цена на новые автомобили Chery увеличилась на 13,3% за год и в конце квартала составила почти 3,2 миллиона рублей. Машины бренда Geely подорожали в среднем на 20,4% и теперь оцениваются в 3,5 миллиона рублей. Цена на автомобили Haval за год практически не изменилась — 2,6 миллиона рублей.
Количество новых китайских автомобилей, представленных на портале «Авито Авто» за первый квартал 2024 года, увеличилось на 266,6% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по увеличению предложений стала Chery (+18,5%). На втором и третьем месте оказались Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).
Спрос на новые автомобили китайских марок также значительно возрос — на 158%. Самыми популярными брендами среди всех китайских автомобилей, включая подержанные, стали Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5 также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).
Количество новых китайских автомобилей, представленных на портале «Авито Авто» за первый квартал 2024 года, увеличилось на 266,6% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по увеличению предложений стала Chery (+18,5%). На втором и третьем месте оказались Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).
Спрос на новые автомобили китайских марок также значительно возрос — на 158%. Самыми популярными брендами среди всех китайских автомобилей, включая подержанные, стали Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5 также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).
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К слову, купить частным порядком у производителя обойдется значительно дешевле
- Да, нет, денег очень хочется.
Китайцы и сами неплохо зарабатывают, понимая зависимость рынка.