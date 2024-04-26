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Китайские автомобили снова подорожали

Китайские автомобили снова подорожали

Автор:
26 апреля 2024 11:53
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   GAC   Geely   Haval   OMODA   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   
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В первом квартале 2024 года средняя стоимость китайских автомобилей в России выросла на 9,3% и составляет чуть более 3 миллионов рублей. GAC показал наибольший прирост цены (+53%, до 4,3 миллиона рублей). Цены на автомобили Hongqi наоборот снизились на 54,5%.

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Метки: Chery   GAC   Geely   Haval   OMODA   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   
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16  комментариев
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1k
Quantimus 2 часа назад
Была тут на фишках картинка

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5k
Ухалус Посовиномус 8 минут назад
Прессуют, чтобы производители локализовывали производство у нас. Довольно типовая практика, много кто так делал и делает.
К слову, купить частным порядком у производителя обойдется значительно дешевле
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12k
Vampire 42 минуты назад
- А чё цена такая? Двигатель из платины?
- Да, нет, денег очень хочется.
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1k
Аркадий 47 минут назад
Всё дело в здоровой конкуренции, а её нет...
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673
Const67 48 минут назад
реклама однако. все кинулись смотреть подешевевшую модель...
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−12
коба 54 минуты назад
все идет по плану, да?
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35
Wolf Roy Час назад
Кто покупает это говно??
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11k
Алексей Час назад
Эта дичь должна даваться на сдачу при покупке велосипеда или смартфона Ктото оооочень заинтересова что бы Дядя Ляо тут свою шляпу продавал до дикой цене
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11k
Алексей Час назад
Скажем Собянину дружно ,оно нам на йух не нужно
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10k
Заводной апельсин Час назад
Не покупайте Вы это говно.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
А были сомнения? Поставив наш авторынок в зависимость, они начали диктовать свои условия. Конкурентов нет. Низ рынка (хотя при таких ценах!) ВАЗ покроет. А дальше? Дальше только Китай без всяких альтернатив.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1237 постов (1230 в горячем)

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