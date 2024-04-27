Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи

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Женщина, работающая в пункте выдачи заказов маркетплейса, стала объектом нападения недовольных клиенток.
По данным в сети, женщины набросились на работницу после того, как их попросили переоформить заказ. Услышав обещание вызвать полицию, агрессивные клиентки пожелали сотруднице "сдохнуть".
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Сам чем дышать будешь ?
Нам специально не показывают начало видео!
Наверняка эта мелкая ей нахамила и надерзила!
Все правильно, защитники трамвайных бабок и полоумных пенсионеров, я ничего не забыл?
Бабyшек там нет, ты просто начинаешь слепнyть от частого онанизма. Бyдь аккyратен