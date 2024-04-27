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Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи

Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи

Автор:
27 апреля 2024 07:35
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Россия   заказ   конфликт   люди   маркетплейс   нападение   
1464
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Женщина, работающая в пункте выдачи заказов маркетплейса, стала объектом нападения недовольных клиенток.

По данным в сети, женщины набросились на работницу после того, как их попросили переоформить заказ. Услышав обещание вызвать полицию, агрессивные клиентки пожелали сотруднице "сдохнуть".

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   заказ   конфликт   люди   маркетплейс   нападение   
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13  комментариев
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1k
Йожыг Час назад
Сотрудникам ПВЗ, уже пора ставить железные решётки, как раньше в ларьках, иначе может всё плохо закончится.
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2k
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Не те размеры пришли??
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646
DuckTales 5 минут назад
Сделали бы давно уже перегородки в подобных заведениях.
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79k
Viktor Час назад
Ну если ты не боец ММА, то лучше при себе иметь такую штукенцию!

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191
Артём Viktor Полчаса назад
"Относительно безопасны".
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9k
Alex 2 часа назад
На кол!
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5k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
С ноги да по кнопке перезагрузки между глаз,чтобы бошка на заводские настройки встала и прописать курс лечения по доктору Писдюлину с извинениями на четыре стороны.
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128k
Аааа 2 часа назад
Не-не-не! Не может просто так пожилой человек кинуться!
Нам специально не показывают начало видео!
Наверняка эта мелкая ей нахамила и надерзила!

Все правильно, защитники трамвайных бабок и полоумных пенсионеров, я ничего не забыл?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3631 пост (3600 в горячем)

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