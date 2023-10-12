Тигр напал на пса на российской границе

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В Хабаровском крае тигр атаковал служебного пса на российско-китайской границе. К сожалению, люди не успели прийти четвероногому другу на помощь.
Инцидент произошёл в селе Казакевичево. Пёс почуял хищную кошку, вышел из будки и начал лаять. Тигр приблизился к четвероногому другу человека, придушил его и унёс в лес.
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