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Тигр напал на пса на российской границе

Тигр напал на пса на российской границе

Автор:
12 октября 2023 11:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Россия   в мире   граница   животные   собака   тигр   
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В Хабаровском крае тигр атаковал служебного пса на российско-китайской границе. К сожалению, люди не успели прийти четвероногому другу на помощь.

Инцидент произошёл в селе Казакевичево. Пёс почуял хищную кошку, вышел из будки и начал лаять. Тигр приблизился к четвероногому другу человека, придушил его и унёс в лес.

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Метки: Видео   Пёс   Россия   в мире   граница   животные   собака   тигр   
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12  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
да какая там могла быть помощь? собака всегда была закуской для тигров, да и волки часто собак жрут. биться против полосатого, ни одной собаке не реально. разве что штук пять наглухо отбитых питбулей, аргентинцев. и то поляжет не один.
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16k
куджо 10 минут назад
Погиб на посту.
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4k
Горожанин Полчаса назад
Не надо было на кисуню лаять. Сильнее кошки зверя нет.
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2k
Федор Медведев Час назад
диверсант!
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3k
kuchipachi Час назад
Потому что собаки всех уже достали! Все засрали!
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105
ruslan d 2 часа назад
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