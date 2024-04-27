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Личный счёт-448 фашистов

Личный счёт-448 фашистов

Автор:
27 апреля 2024 07:55
Сообщество : Военное
Метки: Герой   Снайпер   война   
171
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Легендарный снайпер
Николай Иванович Галушкин


Еще в предвоенные годы, стреляя в тире, старшеклассник Николай Галушкин удивлял товарищей своей меткостью, поэтому и весьма престижный тогда значок "Ворошиловский стрелок" он получил заслуженно. Когда началась война, киномеханику из Кировской области только что исполнилось девятнадцать. В октябре 1941 г. он уже сражается под Москвой, с весны 1942 г. - в 49-м стрелковом полку 50-й стрелковой дивизии. Исключительная меткость, верность глаза и твердость руки не только пригодились юноше на фронте, но и определили его воинскую специальность и военную судьбу. Он становится снайпером. И день ото дня, часто в смертельных поединках с фашистскими снайперами, растет его личный счет уничтоженных захватчиков.

В начале 1943 г. 50-я стрелковая дивизия была переброшена с Западного фронта на Северский Донец. А в феврале того же года Н.И. Галушкин был назначен командиром снайперского взвода 49-го стрелкового полка. Он не только метко поражает фашистов сам, но учит на поле боя своему искусству десятки других снайперов. Вскоре командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Р.Я. Малиновский вручил Галушкину именную снайперскую винтовку. В июне 1943 г., при счете около 200 лично уничтоженных Галушкиным фашистов, по указанию Малиновского наш прославленный снайпер был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, был награжден орденом Ленина... В эти решающие дин 1943-1944 гг. слава снайпера нашей 50-й стрелковой дивизии гремела повсюду. О нем писали фронтовые и центральные газеты, сообщали сводки Советского информбюро. И не случайно известный диктор Всесоюзного радио времен Великой Отечественной Ю.В. Левитан, многократно повторявший фамилию Галушкина по радио, ее, эту фамилию, запомнил буквально на всю жизнь. И Левитан сам это подтвердил при личной встрече с Галушкиным уже через много лет после войны. Знало, опасалось Галушкина и немецко-фашистское командование, не раз назначая крупные награды за его голову. Оно не раз предупреждало своих солдат и офицеров: на участке действуют советский снайпер Галушкин и его ученики, на передовой следует быть особенно осторожными.

В ожесточенных и кровопролитных боях непрерывно увеличивался снайперский счет лейтенанта Галушкина и его фронтовых учеников. И в том, что в конце войны 50-я дивизия стала по праву именоваться Запорожско-Кировоградской, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизией, а ее боевое Знамя хранится в Центральном музее Вооруженных Сил, - огромная заслуга Н.И. Галушкина и многих его боевых живых и павших побратимов. При всем при том, по невнимательности, равнодушию (только ли?!) сменявшихся командиров полка и дивизии с июня 1943 г., т.е. за два последних года Великой Отечественной, Галушкин вообще ни разу не представлялся к наградам и не был отмечен даже медалью, которой удостаивались все солдаты дивизии или части за освобождение городов. Между тем, к концу войны он более чем удвоил свой личный снайперский счет. За войну он был четыре раза ранен. Причем именно во второй ее половине получил два тяжелейших ранения, от рокового исхода его спасли наши медики, молодой и крепкий организм. И как абсолютное большинство солдат - истинных фронтовиков - сам Галушкин, сделав для Победы больше, чем многие наши части, не думал о наградах, скромно не напоминал о себе командирам.
Скончался Николай Иванович Галушкин 18 мая 2007 года. Похоронен в Кирово-Чепецке.


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Метки: Герой   Снайпер   война   
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4  комментария
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17k
Patmaz Час назад
Он получил "Героя" но уже России только через 50 лет после Победы.
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646
DuckTales 7 минут назад
Нормально намолотил
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191
Артём 17 минут назад
Вообще-то, не 448, а 418, что конечно просто отлично, хотя к снайперам всегда есть вопросы по заявленным числам. Также вызывает вопросы отсутствие наград за два года, и даже ГСС он не стал. Только в Героем РФ в 95 году.
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79k
Viktor 2 часа назад
Тут явно Героем Советского Союза должен быть, а может и дважды! Почему такая немилость, вон даже медальки не давали, которыми всех награждали?
Вечная память и слава Герою!
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Игорь
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